Les Canadiens ne peuvent pas se permettre des soins de longue durée à but lucratif





Bruske : Il est temps de retirer la recherche de profits des soins

OTTAWA , 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport indique que des milliards de dollars de fonds publics affectés aux soins de longue durée ont été détournés des soins aux patients vers les poches d'actionnaires. Les syndicats du Canada incitent le gouvernement fédéral à intégrer les soins de longue durée au système de santé public canadien.



« Ce rapport illustre la brutale réalité que les foyers de soins de longue durée à but lucratif ont des taux de décès plus élevés et des niveaux de soins plus bas que les autres dans l'ensemble de l'Ontario », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Malgré tout cela, les conservateurs veulent accroître le nombre des foyers privés et la privatisation des services de santé. Nous ne pouvons pas les laisser faire. »

Les Canadiens pour une fiscalité équitable ont publié aujourd'hui le rapport intitulé Careless Profits (ils ne soignent que les profits). Cette analyse révèle que, depuis une décennie, 3,8 milliards de dollars de fonds publics ont été convertis en profits plutôt que de servir aux résidentes et résidents ou à la dotation en personnel. D'après le rapport, environ 1 400 vies auraient pu être sauvées pendant la pandémie si ces fonds avaient été consacrés à la prestation de meilleurs soins.

Depuis des décennies, le secteur ontarien des soins de longue durée a été affaibli par l'insuffisance chronique de financement, un grave manque de personnel et une mauvaise supervision. Le personnel des foyers à but lucratif sonne l'alarme depuis des années et la pandémie de la COVID-19 lui a donné raison.

Au 18 mai 2022, l'Ontario comptait pour le tiers des décès dans les foyers de soins de longue durée au Canada. L'Ontario a la plus forte proportion de foyers de soins de longue durée à but lucratif du Canada.

« Au début de la pandémie, 80 % des décès attribuables à la COVID-19 se sont produits dans des foyers de soins de longue durée à but lucratif, et pourtant l'accent était encore mis sur les profits plutôt que sur les soins aux patientes et patients. C'est méprisable », déclare madame Bruske. « Il est temps d'éliminer les foyers à but lucratif et de mettre l'accent sur la création d'emplois décents dans le secteur à mesure qu'il devient de plus en plus important pour notre population. »

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé l'affectation de fonds à la création de nouveaux lits de soins de longue durée. Mais la majeure partie de ces fonds sera versée à des entreprises privées, y compris celles qui ont des antécédents parmi les pires.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

[email protected]

613-526-7426

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 12:30 et diffusé par :