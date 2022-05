L'Association canadienne du propane célèbre la crème de l'industrie





CALGARY, Alberta, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du propane (ACP) est heureuse d'annoncer les récipiendaires de ses plus hautes récompenses, remises lors de son Sommet du leadership 2022.



En raison de l'annulation de la remise de prix durant la pandémie, deux lauréats ont été choisis dans les catégories Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations et Santé et Sécurité.

« Ces prix soulignent l'engagement et la dévotion de ceux qui font une différence dans le succès de l'industrie et les communautés canadiennes du propane, a mentionné la présidente-directrice générale de l'ACP, Shannon Watt. Ces individus et organisations de talent aident à créer une industrie sécuritaire et dynamique, en plus de répondre aux besoins des futures générations avec des solutions durables tandis que nous opérons une transition vers une économique faible en carbone. »

LES GAGNANTS

Deux membres-fondateurs de l'Association canadienne du propane qui ont offert une contribution importante et soutenue au développement de l'industrie canadienne du propane, reçoivent le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations 2022.

David Karn, le président de l'entreprise familiale Dowler-Karn Limited (à gauche sur la photo), est récompensé en raison de ses années de dévouement envers l'industrie du propane et ses efforts continuels pour en améliorer les normes et la sécurité. « Telle la marée qui rehausse le niveau de l'eau », il a passé des décennies sur plusieurs conseils d'administration et en a aidé et mentoré d'autres à atteindre le succès et des standards de sécurité exemplaires. Grâce à la création du Fonds de la famille Karn, Dowler Karn a appuyé de nombreuses associations caritatives.

Guy Marchand, le président de P38 Energy/Budget Propane (à droite), est honoré pour son engagement envers l'industrie du propane pendant plus de 40 ans, s'impliquant notamment dans de nombreuses associations et représentant l'industrie par le biais de présentations et de comités aux niveaux provincial et fédéral. M. Marchand est aussi depuis longtemps membre de l'Association québécoise du propane, pour laquelle il a été administrateur et président.

Le Prix Santé et Sécurité est décerné à des entreprises ou des particuliers au sein de l'industrie du propane, qui ont eu l'initiative de mettre en oeuvre un nouveau programme ou d'améliorer un programme existant ayant pour objectif de promouvoir, de soutenir et d'améliorer un milieu de travail sain et sécuritaire.

Howard August et KAG Canada sont les lauréats du Prix Santé et sécurité 2022. M. August représente l'industrie du transport depuis plus de 40 ans, influençant des changements positifs grâce à ses partenariats avec les clients et les partenaires de KAG dans l'industrie. KAG Canada matérialise sa vision de fournir le service le plus sûr et de la plus haute qualité avec plusieurs programmes qu'elle a créés, notamment un programme de primes de sécurité grâce auquel les économies réalisées sur les taux de la CAT de l'entreprise et les coûts associés aux programmes de retour au travail, sont versés aux employés chaque année.

Mike Mullins, directeur national des immobilisations réglementaires chez Superieur Propane, reçoit également le Prix Santé et sécurité 2022. M. Mullins a été l'un des premiers défenseurs de l'étude en cours sur les soupapes de décharge et a travaillé sur le Règlement sur les urgences environnementales avec l'ACP et des participants de l'industrie. Il a aussi été chargé de veiller à ce que Superieur Propane respecte les réglementations B51-14 et DOT, effectuant plus de 100 000 échanges de réservoirs/recertifications.

Le Prix de l'Innovation, la seule récompense qui peut être remise à des individus et organisations à l'intérieur ou à l'extérieur du membership de l'ACP qui contribuent à l'amélioration de l'industrie du propane, a été présenté à quatre gagnants, le maximum permis en une seule fois.

Blackmer, une marque de PSG, une société de Dover, a développé la pompe à palettes TLGLF3HD pour répondre à la demande de livraison de GPL à plus fort volume et pour s'adapter au stockage central de GPL des compagnies agricoles et autres entreprises consolidées. Conçue pour des camions bobtail à moyenne et large capacité, la pompe est la première sur le marché à offrir une telle capacité.

Prins Autogassystemen et Westport Fuel Systems, ont développé une solution universelle pour convertir une grande variété de véhicules de la technologie automobile dernier cri avec des moteurs à injection directe : le système écologique et efficace VSI-3 DI. LPG. Ce système de qualité plus performant permettra à davantage de véhicules d'être facilement convertis pour fonctionner à l'auto-propane.

RegO et Diversco, ont créé la soupape externe RTG2831, conçue pour être utilisée comme soupape de sûreté primaire sur les bouteilles de propane en surface. Cette soupape, approuvée au Canada, fournit une nouvelle option à l'industrie canadienne pour économiser temps et argent et réduire le risque auquel l'industrie est confrontée.

Finalement, Sleegers Engineered Products Inc. et son système d'évacuation portable offre un moyen sécuritaire de vider le réservoir d'un véhicule à moteur pour entretenir la pompe sans crainte. Ce système protège la vie humaine, les biens et l'environnement, élimine les risques inacceptables, permet d'économiser des heures et de recycler le carburant écoulé.

Le Prix du formateur de l'IFP 2022 récompense les formateurs avenants et inspirants, qui s'appliquent à atteindre un niveau d'excellence dans leur salle de classe et sont les meilleurs dans leur domaine. Le lauréat de cette année, Jean Maltais de Solugaz Inc., est la définition du respect des normes : il est méthodique dans ses formations et suit les standards rigoureux de la manipulation du propane à la lettre. Avant la pandémie, Jean a formé plus de 450 étudiants en 2019 et a obtenu un excellent taux de succès.

Pour plus d'informations à propos des Prix des membres de l'ACP, visitez le www.propane.ca/fr/prix-acp/.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L'ACP élabore et produit du matériel de formation pour l'industrie, offre un plan d'intervention d'urgence à ses membres et défend les intérêts de ces derniers et de l'ensemble de l'industrie du propane. L'ACP ne surveille pas ni ne fournit d'analyse des prix ou des réserves de propane et ne commente pas à propos des opérations des entreprises individuelles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Patrick Voyer, Gestionnaire des Communications, au 613 683-2273 ou à [email protected].

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f44a631f-c99f-433c-bdcb-6a142ef5da34/fr

