La marque le Choix du Président(MD) accueille l'été avec plus de 100 nouveaux produits PC(MD) et des recettes





De l'inspiration pour profiter de l'été, dans la nouvelle édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD

MONTRÉAL , le 19 mai 2022 /CNW/ - Historiquement, le long week-end de mai a toujours marqué le début non officiel de l'été. Pour commencer la saison en beauté, le Choix du PrésidentMD lance l'édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD, une véritable source d'inspiration pour recevoir.

Cette nouvelle édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD, qui arrive en magasin et en ligne aujourd'hui, contient plus de 100 nouveaux produits, recettes et idées pour recevoir, afin de rendre chaque occasion encore plus délicieuse cet été. Avec moins de 80 jours, les étés passent vite. Il faut donc en profiter au maximum pour manger à l'extérieur, essayer de nouvelles recettes sur le barbecue ou s'offrir un énième pop glacé pendant qu'on se la coulent douce au bord de l'eau à la fin d'une autre journée bien remplie.

« C'est le temps d'allumer le barbecue, de recevoir sur la terrasse et tout simplement de profiter de la saison avec plein de bonnes choses, explique Kathlyne Ross, Vice-présidente, Conception de produits et innovation pour Les Compagnies Loblaw Limitée. On s'est donné pour mission de vous faire découvrir une foule de produits novateurs. Que ce soit des options à base de plantes pour le barbecue, des cocktails inspirés de ce qui se fait dans les restos ou un four à pizza offert à très bon prix, vous trouverez tout ça dans nos magasins (et dans le journal Trouvailles PC) pour l'été. »

Qu'il s'agisse de se rafraîchir avec une gâterie glacée tout droit sortie du congélo ou de faire découvrir de nouvelles saveurs à votre famille, l'édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD a de quoi satisfaire tout le monde.

Parmi les produits phares de cette année, on retrouve :

Au Québec, les produits PCMD sont disponibles dans les magasins Provigo et Maxi. Afin de vous inspirer pour cuisiner et recevoir cet été, prenez votre exemplaire de l'édition estivale du journal TrouvaillesMC PCMD à votre magasin le plus près, ou consultez-le en version numérique dès maintenant à pc.ca .

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires de partout au Canada. Loblaw est fière de servir des millions de Canadiens chaque semaine avec une vaste gamme de produits, y compris des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers sans frais et de téléphonie mobile.

Loblaw respecte sa raison d'être d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement, en fournissant à ses clients des emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 800 établissements; et ses marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, le Choix du PrésidentMD et Joe FreshMD.

