Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Mondial de la bière

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 60 000 $ au Mondial de la bière, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 22 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les festivals et les événements contribuent à enrichir l'offre touristique du Québec, au grand bonheur des visiteurs en quête d'expériences nouvelles. Je suis fière que votre gouvernement s'associe au succès du Mondial de la bière. Cet événement fait briller le savoir-faire des acteurs de notre industrie brassicole ici comme à l'international. J'invite d'ailleurs les festivaliers à aller à leur rencontre afin de goûter à leurs produits et de discuter avec eux. L'occasion est aux découvertes et aux surprises! Voilà une agréable façon de profiter de la belle saison qui s'installe. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec envers le Mondial de la bière, qui bonifie le calendrier événementiel de Montréal. Il génère d'importantes retombées touristiques pour la métropole, tout en contribuant à sa renommée comme destination d'événements d'envergure. Je suis ravie qu'il mette en lumière le talent des brasseurs du Québec en leur offrant une remarquable vitrine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

