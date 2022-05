Les premières journées d'essai du Programme d'immersion professionnelle en camionnage couronnées de succès





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a tenu, les 4 et 18 mai derniers, les premières journées d'essai en camionnage dans le cadre du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC) lancé en avril. Nous avons eu la chance de réunir une quinzaine de participants qui furent ravis d'être initiés au métier de conducteur.trice de camion. Tout au long de ces journées, ils et elles ont participé à des séances d'information, à des essais pratiques et à des visites en entreprise chez Groupe Morneau, membre de CargoM, activement impliqué dans cette nouvelle initiative qui, espérons-le, attirera de nouveaux venus au sein de l'industrie.

« Nous offrons la formation pour devenir conducteur.trice dans notre entreprise, en collaboration avec le CFTR, depuis 2020. L'alternance travail-étude facilite grandement l'intégration des candidats dans nos équipes et leur permet de prendre activement part à la vie de l'entreprise. C'est avec enthousiasme que nous accueillons les premiers participants du PIPC à qui nous présentons les nombreux avantages et opportunités de carrières offerts chez Groupe Morneau. » Marie-Claude Hébert, partenaire principale acquisition de talents, Groupe Morneau

Rappelons que le secteur du camionnage est frappé par une rareté de main-d'oeuvre endémique qui s'accentuera au cours des années à venir avec les départs à la retraite. Le PIPC, en plus de promouvoir le secteur, fait en sorte que les personnes qui s'inscriront au DEP, dans l'éventualité où ils choisiront cette voie, le feront en ayant un portrait réaliste du métier.

« Les participants ont été très satisfaits des activités et ont affirmé avoir beaucoup appris sur ce métier qui, dans les faits, est très concret et visible, mais dont de nombreux aspects restent méconnus du grand public. En plus des activités, ceux et celles qui souhaiteront aller de l'avant et s'inscrire au DEP en transport par camion auront accès aux services d'un conseiller en orientation qui pourra les soutenir dans leurs démarches. Nous sommes certains qu'avec la campagne promotionnelle d'envergure qui bat son plein et avec le PIPC qui gagne en popularité, les prochaines journées seront également couronnées de succès. CargoM tient à remercier la contribution de Groupe Morneau. Nous sommes heureux d'annoncer que d'autres entreprises, dont le Groupe Robert, ont confirmé leur participation au PIPC. Nous pourrons ainsi offrir aux futures cohortes davantage de diversité. » Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

Les activités sont gratuites. D'autres journées immersives auront lieu les 2 et 14 juin. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site votrevoierapide.com ou nos médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram.

Le Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC) est rendu possible grâce au financement de Conseil emploi métropole. Pour ce projet, CargoM est fière de collaborer avec Camo-Route, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie du transport routier et avec le CFTR, le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 11:30 et diffusé par :