Grovara s'associe à Dubai Global Connect et installe un siège et un showroom au Moyen-Orient





Grovara, l'expérience facile du commerce de gros mondial, annonce avoir signé un contrat de location et avoir été officiellement constituée pour mener des activités à Dubaï dans le cadre d'un partenariat avec Dubai Global Connect (DGC), un marché de gros permanent qui facilite le commerce entre les acheteurs et les vendeurs internationaux.

Le partenariat intégrera la plateforme commerciale numérique globale innovante de Grovara dans la place de marché physique unique en son genre de DGC, procurant une vitesse, une fiabilité et un potentiel de croissance sans précédent pour les acheteurs et les vendeurs en gros internationaux de DGC.

Grovara mettra à profit sa place de marché B2B internationale en ligne avec l'écosystème de showroom de pointe de DGC pour le commerce alimentaire, d'accessoires de maison et de mode en gros pour booster la distribution mondiale des marques de produits de consommation emballés. La plateforme numérique de Grovara rationalise et automatise le commerce de gros mondial, permettant aux acheteurs de trouver et gérer les fournisseurs et les vendeurs tout en mettant en avant et vendant des biens en ligne et en gérant l'approvisionnement.

« L'avenir du commerce est numérique, avec une touche humaine. Notre place de marché mondiale, qui change la donne, contribuera à mettre en ligne la communauté de marques et d'acheteurs de Dubai Global Connect », a déclaré Abu Kamara, cofondateur et PDG de Grovara. « Notre technologie est un amplificateur pour le commerce international et, associée à la place de marché physique de pointe et sur mesure de type showroom de DGC, Dubaï est prête à jouer le rôle de plateforme de lancement. »

L'installation de DGC sera l'un des points forts du quartier en croissance rapide de Dubaï Sud, plus important plan-cadre de développement urbain à Dubaï. Dubaï Sud est développé comme un écosystème pour l'aviation et la logistique, incluant une infrastructure de transport multimodal connectant les liaisons aériennes, terrestres et maritimes, et des développements résidentiels et commerciaux planifiés. DGC est situé entre l'aéroport international Al Maktoum, qui sera le plus grand aéroport au monde lorsque sa construction sera terminée, et le port de Jebel Ali, le port le plus fréquenté du Moyen-Orient.

Avec 2,5 milliards de personnes à moins de quatre heures de vol et 5 milliards à moins de huit heures de vol, Dubaï est reconnue mondialement comme un endroit idéal pour vivre, travailler et s'amuser, tour en offrant une réglementation de zone franche transparente et propice aux affaires dans tout le pays. La zone franche de Dubaï Sud favorise l'inventivité, facilite les affaires et fournit des services complets qui permettent des participations étrangères à 100 % ainsi qu'une exemption de l'impôt sur le revenu et des particuliers.

Grovara constituera l'option de commerce de gros mondial numérique pour les nouvelles entreprises cherchant des acheteurs et des vendeurs, avec une recherche, une tarification et un approvisionnement aisés permettant d'économiser du temps et de l'argent tout en offrant de meilleures performances via une place de marché organisée. Les vendeurs font confiance aux gestionnaires de documents d'opérations et d'export automatisés de Grovara et bénéficient de ventes et d'évaluations de marques plus rapides en vendant à davantage de clients.

« Notre technologie et notre expertise dans le pays permettront aux acheteurs et aux vendeurs de toute la région de se rencontrer encore plus facilement à mi-chemin à Dubaï, où ils trouveront tout le soutien dont ils ont besoin pour croître », a déclaré Eugenia Schlitter, directrice des ventes chez Grovara.

DGC offre un certain nombre d'espaces physiques et de services pour les marques et les acheteurs, comme des showrooms, des agences de style boutique, des locaux d'entreposage sécurisés avec un accès direct aux showrooms, ainsi qu'un centre de service intelligent offrant un guichet unique pour tout un éventail de services commerciaux. DGC prévoit également un somptueux auditorium, un centre d'innovation, un centre d'entrepreneuriat et un programme à longueur d'année de programmation spécifique à l'industrie.

« Nous sommes heureux d'accueillir Grovara dans la communauté de Dubai Global Connect ici à Dubaï », a affirmé Paul Boots, responsable du développement commercial chez DGC. « Grovara pourra tirer parti de l'écosystème de showroom physique de DGC fonctionnant tout au long de l'année et présenter certaines des grandes marques disponibles sur sa plateforme.

« Dubaï est la porte d'entrée naturelle des marchés émergents, et la combinaison de Grovara et de DGC permettra aux marques d'étendre leur portée à un public mondial d'acheteurs, via Dubaï. Les partenariats de ce genre soutiendront davantage l'ambition de DGC de faire de Dubaï un lieu de référence pour le commerce alimentaire B2B international, et nous sommes impatients de les soutenir dans le cadre de la croissance de leur entreprise. »

À PROPOS DE GROVARA

Grovara offre une expérience facile du commerce de gros mondial en tant que première place de marché en ligne soutenant l'exportation et l'importation de milliers de produits de consommation emballés dans plus de 50 pays. Disposant de bureaux à Philadelphie, au Mexique et à Dubaï, Grovara facilite les exportations et importations mondiales avec une plateforme légère, basée sur la technologie, qui fournit des outils d'automatisation et basés sur l'intelligence. Grovara met à profit la visibilité, la découverte et une expérience utilisateur intuitive pour faciliter les transactions et la gestion, ouvrant ainsi la voie à un potentiel de croissance dynamique à l'échelle mondiale. Pour de plus amples informations ou pour rejoindre l'écosystème organisé, veuillez visiter Grovara.com.

