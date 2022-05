HABANOS, S.A. PRÉSENTE COHIBA 55 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA AU MONDE ENTIER





Habanos, S.A., par l'intermédiaire de son distributeur Phoenicia T.A.A. Cyprus , a présenté la nouvelle Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada (calibre à bague de 57 x 150 mm de longueur) à l'occasion de l'anniversaire de la marque.

La présentation a eu lieu dans la zone de distribution de Phoenicia T.A.A. Cyprus et a eu lieu dans un format hybride avec des événements physiques dans 9 pays.

La présentation a eu lieu dans la zone de distribution de Phoenicia T.A.A. Cyprus et a eu lieu dans un format hybride avec des événements physiques dans 9 pays (Chypre, Grèce, Irak, Côte d'Ivoire, Jordanie, Koweït, Liban, Arabie Saoudite et Nigéria), et pratiquement pour tous les aficionados du monde entier qui voulaient découvrir le lancement en direct.

Plus de 2 000 utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme www.cohiba55.com pour assister au lancement, et environ 1 000 invités ont assisté aux événements physiques et étaient ainsi les premiers à goûter à cette Cohiba Edición Limitada exclusive.

M. Ernesto González, directeur du marketing opérationnel de Habanos, S.A., qui s'est rendu à Limassol, à Chypre, pour assister à l'un des événements physiques organisés, a déclaré : « C'est un plaisir d'être ici pour célébrer l'anniversaire de la marque la plus prestigieuse du monde des cigares haut de gamme. Ces 55 dernières années, nous avons développé sous la marque Cohiba un portefeuille méticuleux dans les moindres détails, conçu pour les aficionados les plus exigeants et, en outre, Cohiba a dirigé l'innovation et le développement de produits spéciaux qui sont introduits sur le marché de façon très limitée et exclusive. » Selon Mohammed Zeidan, président de Phoenicia Trading, « Cohiba est la tradition, la culture, l'histoire : c'est Cuba ».

Comme nouveauté de la soirée, M. Walid Saleh, PDG de Phenicia T.A.A Cyprus, a présenté le lancement de l'édition « haut de gamme » Cohiba, qui comprend le premier lot de l'édition limitée Cohiba 55 Edición Limitada, dans des boîtes luxueuses, numérotées de 1 à 10 000, contenant chacune 5 de ces Habanos exclusifs. En outre, cette production comprend une bague unique qui mentionne le nom « Premier » (haut de gamme), et sera vendue exclusivement sur le territoire du distributeur.

M. Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera et Inocente Núñez, co-présidents de Habanos, S.A., ont souligné que « Cohiba a toujours établi des tendances, au sein de notre portefeuille, mais aussi dans le secteur des cigares haut de gamme à l'échelle du monde entier. Ces 55 ans ont nécessité beaucoup de persévérance et de travail acharné pour faire de Cohiba ce qu'elle est aujourd'hui. Cohiba est un mot qui se traduit dans l'esprit de chacun par le meilleur Habano au monde. C'est la tradition, la culture, les caractéristiques organoleptiques et une renommée indubitable et incontestable. »

La Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada arrivera sur les marchés du monde entier dans un coffret en bois contenant 10 magnifiques Habanos. En outre, cette Edición Limitada incorpore pour la première fois une bague de pied avec les normes de qualité les plus élevées, la distinguant pour son anniversaire et soulignant la personnalité que ce Habano contient.

Ce Habano a été produit à l'aide d'une sélection minutieuse de feuilles pour l'emballage, le remplissage et le serrage, récoltées par les meilleurs producteurs de la Vuelta Abajo*, une zone de Pinar del Rio*, à Cuba*. Caractéristique unique chez les Habanos (seco et ligero), jusqu'à trois feuilles de remplissage de Cohiba subissent une fermentation supplémentaire en tonneau. Ce traitement spécial donne au Cohiba un arôme et une saveur incomparables que l'on ne trouve dans aucune autre marque. Cohiba est la marque la plus prestigieuse dans le monde du tabac, l'élite de Habanos et, à 55 ans, elle est toujours en perpétuels renouvellement et innovation, toujours désirée et attrayante pour les aficionados actuels et futurs.

Phoenicia T.A.A (Cyprus)

Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd, basée à Limmassol, à Chypre, distributeur exclusif de Habanos, S.A, pour l'Égypte, l'Afrique continentale (sauf l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud), Malte, la Grèce, la Turquie, l'Ukraine, Chypre, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan.

Notes de dégustation

Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada

Dimensions : Calibre à bague de 57 x 150 mm de longueur

Nom de l'usine : Victoria

Un excellent Habano avec une enveloppe brun foncé et brillant

Excellentes fumée et combustion.

Puissance moyenne à maximale.

Fumé pendant environ 50 minutes.

Accord suggéré. Rhum Extra Añejo 25 ans d'âge.

* Appellations d'origine protégées

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1821590/Habanos_Cohiba_55.jpg

