Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes - Québec mise sur la prévention et rappelle l'importance de nettoyer embarcations et matériel de pêche

MAGOG, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer le maintien de la qualité des lacs et des cours d'eau du Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) tenait aujourd'hui, à la plage des Cantons de Magog, une séance d'information et de démonstration de nettoyage d'embarcations dans le but de sensibiliser à l'importance de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE).

Les EAE, une catégorie d'espèces exotiques envahissantes, peuvent avoir de graves conséquences dans les plans d'eau, nuisant à la qualité de l'eau et favorisant la prolifération d'algues qui menacent les poissons et la faune aquatique. Leur introduction peut avoir des effets irréversibles sur les écosystèmes et les habitats essentiels aux différentes espèces, sur la biodiversité elle-même et sur certaines activités socioéconomiques d'importance, telles que la pêche sportive et le tourisme. Lorsqu'une EAE s'établit dans un plan d'eau, il est presque impossible de l'éradiquer. Des mesures préventives doivent donc être appliquées afin de diminuer les risques d'introduction et de dispersion.

Nettoyage des embarcations et du matériel

Tous et toutes ont la responsabilité de protéger les plans d'eau du Québec. En ce début de saison estivale, le Ministère tient donc à rappeler aux adeptes de la pêche et aux utilisatrices et utilisateurs de tout type d'embarcations nautiques l'importance de bien les nettoyer à leur sortie de l'eau. Tout le matériel devrait aussi être soigneusement nettoyé lors d'un changement de plan d'eau. Cette bonne pratique évite que les EAE s'y accrochent et soient transportées dans d'autres plans d'eau.

Le nettoyage des embarcations et du matériel selon les bonnes pratiques proposées par le MFFP constitue un geste de prévention clé pour éviter la propagation d'EAE comme la puce d'eau en hameçon, le cladocère épineux ainsi que les moules zébrées et les moules quagga. Plusieurs stations de nettoyage d'embarcations sont ainsi mises à la disposition de la population dans différentes régions pour garder les écosystèmes aquatiques en santé et favoriser la conservation de la faune. Une carte interactive permettant de situer toutes ces stations de nettoyage est maintenant disponible sur le portail Forêt ouverte.

Autres bonnes pratiques

Parmi les autres bonnes pratiques à adopter, il y a celle de ne jamais relâcher un poisson ou tout autre organisme aquatique provenant d'un autre plan d'eau ou d'aquariophilie, qu'il soit vivant ou mort.

De plus, il est important de respecter la réglementation sur la pêche et celle sur les poissons appâts concernant le transport des poissons et l'utilisation de poissons appâts, car ces pratiques sont une voie d'entrée potentielle d'EAE dans nos eaux.

L'ensemble des méthodes de prévention recommandées est présenté dans le Guide des bonnes pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes, disponible sur le site Web du Ministère.

Enfin, le Ministère fait appel à collaboration des citoyennes et des citoyens pour signaler toute observation d'espèces exotiques envahissantes lors d'une activité en plein air au 1 877 346-6763.

Faits saillants :

Les principales EAE établies au Québec et pour lesquelles le MFFP effectue des suivis pour connaître leur distribution, limiter leur propagation et amoindrir leurs conséquences sont la tanche (poisson), le gobie à taches noires (poisson), la puce d'eau en hameçon (zooplancton), le cladocère épineux (zooplancton) ainsi que les moules zébrées et les moules quagga (mollusques).

Le MFFP continue en parallèle de lutter contre toutes les espèces envahissantes animales, dans le cadre de son Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales, dévoilé le 1 er juin 2021.

juin 2021. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) travaille de concert avec le MFFP dans ce dossier et s'occupe de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.

