Ricoh Canada présente eForms Manager pour conférer aux entreprises une mobilité à leur information et favoriser l'efficacité de leurs flux de travaux





eForms Manager offre une solution automatisée de gestion des flux de travaux à programmation schématisée ou sans programmation visant à capturer, à communiquer et à déplacer l'information rapidement pour un vaste éventail de besoins d'affaires.

MISSISSAUGA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement d'eForms Manager, qui s'inscrit dans ses solutions de gestion des procédures d'affaires. De nos jours, le besoin de simplifier la collecte d'information, de démocratiser l'automatisation et d'améliorer l'efficacité des flux de travaux est encore plus présent pour soutenir le travail hybride et la continuité des opérations. eForms Manager est une puissante solution automatisée de gestion des flux de travaux qui permet aux entreprises de toute taille, qu'il s'agisse de PME de toute petite envergure ou de grandes entreprises, d'accélérer la capture, la communication et le déplacement de l'information en rationalisant la distribution des données et des procédures numériques, assurant ainsi une efficacité optimale.

eForms Manager de Ricoh permet aux organisations de s'adapter et de répondre à l'évolution rapide des besoins d'affaires en un rien de temps

« eForms Manager de Ricoh permet aux organisations de s'adapter et de répondre à l'évolution rapide des besoins d'affaires en un rien de temps. Cette plateforme signifie que nos clients peuvent numériser leurs procédures manuelles nécessitant une programmation schématisée ou aucune programmation dans un délai plus court, et ce, sans avoir à recourir à une personnalisation coûteuse ou à posséder un talent en programmation », a affirmé Craig Brown, directeur général, Produits et solutions, Ricoh Canada. « À l'ère du travail hybride actuelle, nous devons nous adapter en éliminant toute source de friction des procédures d'affaires au moyen de flux de travaux automatisés et de procédures numériques qui appuient le travail hybride et se traduisent par des méthodes rapides et une réduction du nombre de tâches manuelles et du traitement de documents papier. »

Capable d'évoluer pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises issues d'une grande variété de secteurs d'activité, eForms Manager offre aux entreprises une sécurité de niveau professionnel qui est facile à mettre en oeuvre et qui s'intègre en toute fluidité dans une gamme étendue de logiciels et de plateformes d'affaires. D'un clic de bouton sur un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile, le logiciel puissant de formulaires électroniques de Ricoh automatise les examens, les approbations et d'autres actions de façon sécuritaire au moyen d'alertes et de notifications, et ce, de n'importe quel endroit. Réduire les tâches papier manuelles permet d'accélérer les procédures et d'intégrer une mobilité de l'information dans les procédures quotidiennes de sorte que les utilisateurs puissent :

aider à éliminer les goulots d'étranglement et à accélérer la réalisation des flux de travaux en capturant les données dans un format qu'il est possible d'utiliser immédiatement;

dégager des tendances dans les flux de travaux et avoir une meilleure compréhension des domaines à optimiser et des domaines où il faudrait hausser la productivité;

faire l'expérience d'une interface conviviale conçue pour s'intégrer facilement à des systèmes tels que Microsoft SharePoint, les applications Google et bien plus;

optimiser les procédures d'affaires, depuis les finances aux ressources humaines, en passant par les ventes, le service à la clientèle, l'administration générale et autres, afin de gagner en efficacité et de faire vivre une meilleure expérience aux employés et aux clients.

Au fur et à mesure que les milieux de travail numériques et le travail hybride ouvrent la voie à l'avenir, il devient essentiel d'améliorer les procédures, la collaboration et les résultats tout en encourageant la continuité des opérations. eForms Manager de Ricoh aide les organisations de toute taille à introduire l'automatisation à programmation schématisée ou sans programmation dans leur stratégie de transformation numérique, afin de redéfinir le travail et de changer - pour le mieux.

Pour en apprendre davantage sur eForms Manager, cliquez ici ou communiquez avec Ricoh Canada sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

Grâce aux connaissances enrichies et aux capacités organisationnelles que Ricoh a développées au cours de ses 85 ans d'histoire, l'entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de services numériques et de solutions d'impression conçues pour appuyer la transformation numérique et optimiser le rendement des entreprises.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh mène des opérations majeures partout dans le monde. De plus, ses produits et ses services sont maintenant à portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2021, le groupe Ricoh avait réalisé des ventes mondiales de 1 682 milliards de yens (environ 15,1 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.ca.

© 2022 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. L'ensemble des noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

SOURCE Ricoh Canada Inc.

