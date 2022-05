AGIC Capital acquiert une participation majoritaire dans Grafotronic





AGIC Capital, le fonds de capital-investissement euro-asiatique axé sur les investissements dans des entreprises industrielles et médicales de qualité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Grafotronic AB et ses filiales (« Grafotronic »), un fabricant de premier plan de solutions de fabrication automatisée roll-to-roll, auprès de ses actionnaires actuels, pour un montant non divulgué.

Fondée en 2004, Grafotronic développe des solutions modulaires très distinctives pour les marchés de la finition numérique des étiquettes et des batteries de VE. Elle a connu une croissance substantielle au cours des cinq dernières années depuis qu'elle s'est concentrée sur le segment de la finition numérique, et elle renforce sa position dans les technologies de fabrication d'une gamme de produits sur le marché des batteries pour véhicules électriques, en partenariat avec les principaux acteurs du secteur.

AGIC a été attirée par le positionnement de Grafotronic sur des marchés résilients et à forte croissance, le concept de produit modulaire, les fortes capacités d'innovation, notamment en matière d'automatisation et de connectivité des produits et services, le modèle d'entreprise allégé en actifs, l'équipe de direction dévouée et dynamique et le profil financier attrayant. En partenariat avec l'équipe de direction, AGIC soutiendra la croissance internationale continue de Grafotronic dans les segments de la finition numérique et des batteries pour véhicules électriques, sur les principaux marchés européens existants, aux États-Unis et en Asie.

Håkan Sundqvist, fondateur de Grafotronic, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de nos rêves, dans la concrétisation de nos aspirations en tant qu'entreprise, et d'une décision commerciale judicieuse pour assurer un avenir durable. Avec le soutien d'AGIC, nous pouvons accélérer la réalisation de notre potentiel de croissance futur, fournir à nos clients des solutions encore plus innovantes et, dans le même temps, augmenter de manière significative notre capacité de production et de recherche et développement. Avec AGIC, nous pouvons réaliser notre potentiel de développement maximal dans le monde entier. »

Ben Mitchell, directeur d'AGIC et responsable du Royaume-Uni, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir investi dans Grafotronic et de soutenir l'équipe de direction dans la prochaine phase de croissance. L'acquisition de Grafotronic illustre bien la stratégie d'investissement d'AGIC, qui consiste à s'associer aux équipes de direction de PME européennes remarquables, dotées d'un potentiel de croissance important, et à leur apporter un soutien proactif et concret pour qu'elles réalisent ce potentiel. »

Fondé en 2015, AGIC est un fonds euro-asiatique axé sur les investissements dans les entreprises de technologies industrielles et de soins de santé de pointe et compte plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle cible les investissements de rachat et de croissance dans les petites et moyennes entreprises et utilise des approches personnalisées et pratiques pour guider et soutenir les entreprises du portefeuille dans le développement et l'exécution de plans de pénétration du marché. AGIC a des bureaux à Munich, à Londres, à Hong Kong, à Shanghai et à Pékin. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.agic-group.com

