Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal - Vingt projets jeunesse bénéficieront d'un soutien financier du gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'à la suite de la période 2 de l'appel à projets en lien avec le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2021-2022, lancé par le Secrétariat à la jeunesse, vingt initiatives ont été sélectionnées. Ces projets, élaborés par des organismes locaux, des municipalités et des MRC, bénéficieront d'un financement qui variera de 12 500 $ à 50 000 $, pour un total de 941 000 $.

Les projets sélectionnés sont destinés à des jeunes de 15 à 29 ans et visent à renforcer l'action et l'autonomie locales envers la jeunesse, grâce à leur approche par et pour les jeunes de leur territoire.

Citation :

« Je me réjouis de voir que les jeunes occupent une place importante dans les préoccupations des municipalités, des MRC et des organismes. En finançant ces vingt projets, qui s'ajoutent aux onze initiatives soutenues plus tôt, cette année, le gouvernement du Québec donne les moyens à des acteurs locaux d'agir auprès des jeunes de leur milieu et d'avoir une influence sur leur épanouissement personnel et social. Je félicite les vingt bénéficiaires d'aide financière et je leur souhaite beaucoup de succès dans leur projet. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

À propos des stratégies jeunesse en milieu municipal

La mise en oeuvre de ce programme de soutien financier est assurée par le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Citoyenneté Jeunesse, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et le Regroupement des maisons des jeunes du Québec.

ORGANISME (RÉGION) PROJET MONTANT ALLOUÉ Centre d'écologie urbaine

de Montréal (06) J'identifie, j'agis dans ma communauté 50 000 $ Carrefour jeunesse-emploi Lac--Saint-Jean-Est (La Bivoie) (02) L'Accent des jeunes Appliqué 50 000 $ MRC d'Abitibi-Ouest (08) Mobilisation et conception d'aires de travail extérieures 17 500 $ MRC d'Argenteuil (15) Stratégie jeunesse Argenteuil,

mise en oeuvre 2022-2023 50 000 $ MRC des Maskoutains (16) Une MRC en action pour et avec la jeunesse 40 000 $ MRC de Montmagny (12) Plan d'action et consultation 40 000 $ MRC de Papineau (07) La jeunesse, au coeur des priorités

de la MRC de Papineau 50 000 $ MRC de Portneuf (03) Mise en oeuvre de la Stratégie jeunesse

de la MRC de Portneuf 50 000 $ Vie culturelle et communautaire

de Granby (05) Actions jeunesse en logement social 50 000 $ Ville de Saint-Colomban (15) Laboratoire jeunesse 40 000 $ Ville de Trois-Rivières (04) Comité jeunesse de la Ville de Trois-Rivières 50 000 $

