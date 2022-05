La transformation de l'entreprise positionne Radiant Color pour un avenir radieux





Le programme d'amélioration de l'entreprise culmine avec le changement de marque

HOUTHALEN-HELCHTEREN, Belgique, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Radiant Color, l'un des principaux fabricants de pigments fluorescents à la lumière du jour, a dévoilé une nouvelle identité de marque qui symbolise la transformation commerciale avant-gardiste de l'entreprise et réitère son engagement à améliorer la couleur pour les clients.

Radiant Color, une division de DayGlo Color Group, est gérée localement par Frank Rutten. Suite à la nomination de Cathie McKinley au poste de présidente de DayGlo Color Group en 2019, la société a commencé à mettre en oeuvre des améliorations de processus dans toutes les opérations commerciales, de la fabrication à l'approvisionnement, en passant par le service à la clientèle et la R&D.

« La transformation a commencé par l'examen de nos clients, de leurs marchés et de la façon dont nous pouvons soutenir leurs entreprises », a déclaré Cathie McKinley. « En fin de compte, nous nous efforçons d'être une entreprise avec laquelle il est facile de travailler, ce qui fait de nous un partenaire idéal pour de futures collaborations. Ce changement d'image, tout comme nos pigments, est dynamique et montre comment notre couleur est un catalyseur pour inspirer et créer de nouvelles possibilités pour nous-mêmes et nos clients. »

Afin de répondre à la demande des clients, l'entreprise a investi dans l'augmentation de la capacité de fabrication et des améliorations qui permettent à Radiant Color de produire de meilleurs produits plus rapidement et plus efficacement. La durabilité a été au premier plan des améliorations apportées aux processus de Radiant Color. Un exemple en est la réduction de la consommation d'eau pendant la production, ce qui permet d'économiser des millions de litres chaque année.

Radiant Color a également élargi son offre de produits pour y inclure des produits plus durables, notamment avec le lancement des gammes de produits Ezentus et Elara.

Ezentus est une nouvelle classe de pigments fluorescents haute performance sans formaldéhyde. Les colorants sont fabriqués avec des matériaux conviviaux qui éliminent les produits chimiques préoccupants sans compromettre les performances. Ces pigments polyvalents peuvent être utilisés dans une variété d'applications où les colorants fluorescents traditionnels ne le peuvent pas, comme dans les encres, les revêtements, le PVC flexible et la mousse EVA.

Radiant Color lancera prochainement des pigments fluorescents à base de benzoguanamine à faible teneur en formaldéhyde (< 140 ppm) pour une large gamme d'applications comme les encres résistantes aux solvants, les revêtements et le PVC flexible.

En plus de la série ICE existante pour les cosmétiques et les soins personnels, Radiant Color a commencé l'introduction d'Elara. Les colorants Elara peuvent être utilisés dans des formulations de solvant à base d'huile ou d'eau et utilisent un nouveau polymère thermodurcissable révolutionnaire qui résiste aux solvants couramment utilisés dans les vernis à ongles et les sprays capillaires. Ce colorant donne de bons résultats dans tous les types de produits de soins personnels, notamment le maquillage, le gloss et les rouges à lèvres, les lotions et les savons, la peinture pour le visage, les couleurs de cheveux temporaires et les vernis à ongles.

Radiant Color a également développé des pigments adaptés aux polyoléfines pour le moulage par injection, le moulage par soufflage et le moulage par rotation, ainsi que des résines d'ingénierie, des plastisols et des résines vinyliques. Ces pigments offrent une excellente dispersion, une bonne stabilité à la chaleur et une meilleure résistance à la lumière dans les applications plastiques telles que l'emballage de produits, les jouets pour enfants et les équipements de sécurité.

« L'amélioration des processus opérationnels a été essentielle pour diriger et soutenir notre capacité à nous développer en tant qu'entreprise », a déclaré Cathie McKinley. « Nous venons tous les jours travailler avec une imagination débordante pour repenser la façon dont la couleur peut embellir et améliorer nos vies grâce à des percées pour les marques et les entreprises. Chez Radiant Color, et dans l'ensemble de DayGlo, nous incarnons l'expression des couleurs. Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle marque qui correspond à nos idées les plus brillantes et les plus audacieuses pour les clients. »

La nouvelle icône de la marque, connue sous le nom de Color Burst, incarne parfaitement l'engagement de Radiant Color à être une entreprise réinventée qui peut créer de nouvelles possibilités. Color Burst symbolise la science dynamique de la couleur fluorescente grâce à l'activation des photons dans un style précis et ingénieux. Son énergie dynamique incarne la capacité de Radiant Color à se réinventer tout en offrant aux clients un produit de pointe et de haute qualité.

À propos de Radiant Color

Radiant Color est l'un des principaux fabricants de pigments fluorescents à la lumière du jour et développe des technologies qui améliorent et rehaussent n'importe quelle couleur. Basé à Houthalen-Helchteren, en Belgique, Radiant Color produit des pigments, des toners, des encres, des revêtements et des dispersions fluorescentes qui peuvent être utilisés dans une variété d'applications, y compris les plastiques, les aliments et les boissons, les équipements de sécurité et les produits de consommation. C'est une filiale de DayGlo Color Group. L'entreprise commercialise également les marques de colorants fluorescents Sterling et Swada en Europe et dans d'autres parties du monde. www.radiantcolor.com

Contact de l'entreprise : Olivier Frederix, [email protected], +32 11 520755

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 09:25 et diffusé par :