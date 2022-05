Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec - 2012 - 2022 : 10 ans d'accompagnement auprès des communautés immigrantes au Québec





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Organisée par Immigrant Québec, la 11e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec se tiendra les 25 et 26 mai prochains au Palais des congrès de Montréal. Plus grand rendez-vous du Canada dédié aux personnes immigrantes, le Salon offre des services sur mesure aux personnes déjà installées, de même qu'aux nouveaux arrivants au Québec.

« Je suis heureux de m'associer à cette nouvelle édition du Salon de l'Immigration, l'événement annuel qui rassemble plusieurs joueurs clés du secteur de l'immigration. L'intégration, en français, des personnes immigrantes a toujours été une priorité pour notre gouvernement et je crois fermement que l'immigration est l'une des clés de la prospérité actuelle et future du Québec. Je tiens d'ailleurs à souligner le rôle essentiel de nos organismes partenaires qui contribuent par leurs actions à faciliter l'épanouissement des nouveaux arrivants au sein de la société québécoise sur les plans socioculturel et professionnel. L'immigration est non seulement une richesse pour nos milieux de travail, mais aussi un atout important pour nos entreprises qui font face à une pénurie de nouveaux talents. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

11e édition d'un événement accélérateur d'installation et d'intégration

Le Salon de l'immigration rassemble sur deux journées toutes les ressources utiles pour vivre, travailler et étudier au Québec. Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les nouveaux arrivants -- que ce soit en matière d'installation, d'emploi, d'études et de formations, d'entrepreneuriat ou de vie en régions -- ce sont plus de 260 exposants qui se mobilisent pour cette 11e édition, dont de nombreux services gouvernementaux et des organismes d'aide aux immigrants. Plus d'une quarantaine de conférences et d'ateliers gratuits sont également au programme, abordant des sujets aussi variés qu'utiles pour bien préparer sa vie au Québec.

Un véritable carrefour des régions

Toutes les régions du Québec seront présentes afin de promouvoir leurs opportunités de vie, d'emploi et de formations, certaines se regroupant par îlot régional. Bien que Montréal reste la ville de prédilection des nouveaux arrivants au Québec, il ne faut pas oublier que s'installer en région reste une possibilité qui présente de nombreux avantages (employabilité, études, qualité de vie, etc.). Notamment en cette période où la vie en région connait un véritable essor avec ce besoin de reconnecter avec les régions et où la main-d'oeuvre connaît une réelle pénurie. Des milliers d'emplois seront donc à pourvoir par plus d'une centaine de recruteurs présents à l'événement.

Des services clés pour la recherche d'emploi

Les visiteurs auront accès à plusieurs activités gratuites destinées à les outiller pour le marché du travail québécois. Un tout nouveau service personnalisé au sein de l'Espace LinkedIn sera proposé. Ce service passera en revue le profil LinkedIn des visiteurs qui pourront ainsi améliorer et adapter leur profil pour répondre au mieux aux besoins et objectifs en termes de réseautage et d'emploi. L'Espace CV sera de retour afin de prodiguer des conseils pour bien construire et rédiger son curriculum vitae, le tout animé par des conseillers en employabilité. L'Espace Recrutement express permettra aux visiteurs de rencontrer près de 30 recruteurs et de passer des entrevues éclair afin de postuler à de nombreux postes en TI, en industrie, en transport, en commerce et distribution ou en santé, par exemple. Enfin, grâce à l'Espace Photobooth, les visiteurs pourront se faire tirer le portrait par un photographe, afin d'optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels.

Immigrant Québec profitera de cette occasion pour distribuer la nouvelle édition de son guide gratuit Immigrer au Québec .

«?En 2022, plus que jamais, l'immigration constitue la principale solution aux défis de relève et de croissance de notre province, notamment pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans toutes les régions?», souligne Jonathan Chodjaï, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. «?Pour sa 11e édition, le SIIQ ne cesse de se réinventer et de grandir, réunissant plus de 260 exposants qui présentent une multitude de ressources, d'informations et d'occasions de réseautage ou de recrutement à la communauté immigrante. Certains, à l'instar de Desjardins, nous soutiennent depuis le début de cette initiative, et nous accompagnent pour souhaiter la bienvenue aux néo-québécois. On le sait, la pandémie a particulièrement affecté les immigrants, mais la vie reprend son cours, et nous sommes fiers et heureux de les accueillir pour assurer leur pleine intégration à notre société?».

Cocktail médiatique sur la Terrasse du Palais des congrès de Montréal

Ce moment de réseautage professionnel se tiendra le mercredi 25 mai à 18 h, en présence de nos invités et dignitaires, dont Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. Une présentation spéciale durant laquelle hauts représentants et partenaires majeurs du Salon mettront de l'avant les programmes, services et opportunités qu'ils offrent aux nouveaux arrivants. Immigrant Québec profitera de ce moment pour souligner l'apport Du Mouvement Desjardins, Grand partenaire fidèle depuis la première édition de l'événement, qui contribue par sa commandite à alléger chaque année la charge financière des organismes à but non lucratif présents au Salon de l'immigration et oeuvrant pour l'intégration des personnes immigrantes.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : le gouvernement du Québec, Desjardins, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Société de développement économique de Drummondville, Québec International, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Vidéotron, et au concours de VIA Rail Canada. Le Salon de l'immigration remercie également les centres de francisation Pauline-Julien et Yves-Thériault pour leur implication, ainsi que l'ensemble des bénévoles indispensables à l'événement pour l'accueil des visiteurs.

Une 11e édition qui fait tomber le masque

Bien que le masque ne soit plus obligatoire depuis le 14 mai 2022, les organisateurs appellent à la responsabilité de chacun pour se protéger et protéger les autres face à la transmission de la COVID-19. Comme le rappelle la Santé publique fédérale, le port du masque, s'il est facultatif, demeure une façon efficace de protection individuelle, particulièrement pour les participants présentant des symptômes de la COVID-19. Nul ne sera empêché de venir au Salon pour un choix qu'il est libre de faire, mais il est rappelé que le respect d'autrui est une valeur à laquelle nous devons rester attachés, en toute circonstance.

