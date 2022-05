RBC devient un partenaire mondial de Women's Golf Day et le commanditaire principal de l'événement inaugural de Toronto





L'inscription pour l'événement du 7 juin qui se tiendra au Scarboro Golf and Country Club est en cours

TORONTO, le 19 mai 2022 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle devenait un des partenaires mondiaux de Women's Golf Day (WGD) et le commanditaire principal de l'événement inaugural de WGD de Toronto, qui aura lieu le 7 juin sur le site historique du Scarboro Golf and Country Club. Le mouvement Women's Golf Day, qui se manifeste chaque année en juin, comprend plus de 1 000 événements dans plus de 80 pays et célèbre les filles et les femmes souhaitant acquérir des aptitudes qui leur donneront les moyens de réaliser leur plein potentiel sur le terrain de golf comme dans la vie en général.

À l'instar de WGD, un réseau mondial de femmes vouées au golf et à l'entraide, RBC souhaite promouvoir la pratique du golf chez les femmes. À titre de commanditaire principal de l'événement WGD de Toronto, RBC offrira aux golfeuses débutantes et chevronnées de la région du Grand Toronto des ressources, des occasions de réseautage et un accès au jeu.

« Nous sommes ravis de participer au lancement de l'événement inaugural de Toronto de Women's Golf Day et de consolider notre engagement à appuyer les femmes dans le sport, mentionne Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Le travail de WGD pour promouvoir l'avancement des femmes dans le milieu du golf est une véritable source d'inspiration. Nous sommes heureux de nous joindre à ce formidable réseau mondial. »

« Les activités de Women's Golf Day s'étendant mondialement, c'est avec joie que nous accueillons RBC, une organisation qui partage notre engagement à l'égard de l'avancement des femmes dans le golf, souligne Elisa Gaudet, fondatrice de Women's Golf Day. Nous avons hâte de lancer cette initiative à Toronto et de continuer à donner aux Canadiennes les moyens d'améliorer leur jeu. »

Les golfeuses peuvent participer à l'initiative mondiale de WGD en s' inscrivant à l'événement de Toronto qui aura lieu le mardi 7 juin au Scarboro Golf and Country Club, de 7 h 30 à midi, heure de l'Est. L'événement comprendra une table ronde réunissant des femmes de premier plan dans le domaine du sport, dont Lorie Kane, membre du Temple de la renommée du golf canadien, une ronde de golf sur un parcours de 9 trous ou un cours de golf, ainsi que des occasions de réseautage avec des professionnels du golf.

De plus, les participantes recevront des billets gratuits pour l'Omnium canadien RBC, gracieuseté de Golf Canada, qui aura lieu du 6 au 12 juin au célèbre St. George's Golf and Country Club d'Etobicoke. Les places sont limitées ; l'inscription prendra fin une fois que toutes les places auront été réservées.

« Le Scarboro Golf and Country Club est ravi d'accueillir l'événement inaugural de Toronto de Women's Golf Day et de s'associer à RBC et à WGD dans le cadre de cette formidable initiative, dit Carol-Ann Goering, chef de l'exploitation, Scarboro Golf and Country Club. Le club encourage la diversité parmi ses golfeurs et est extrêmement enthousiaste d'accueillir le réseau WGD en juin. »

RBC est fière de soutenir le golf féminin, tant professionnel qu'amateur, comme en témoignent ses commandites de longue date aux entités et initiatives suivantes : Équipe Canada, l'Omnium féminin CP, le Scramble RBC PGA et le Golf junior communautaire RBC. RBC est également le partenaire financier officiel de golfeuses du circuit LPGA Tour, dont la numéro 9 mondiale Brooke Henderson, ainsi qu'Alena Sharp et Morgan Pressel.

Renseignements clés :







Quoi :

Women's Golf Day en partenariat avec RBC





Quand :

Mardi 7 juin, de 7 h 30 à midi (HE)





Où :

Scarboro Golf and Country Club, Toronto (Ontario)





Comment :

Inscrivez-vous à l'événement inaugural de Toronto ici . L'inscription comprend des billets gratuits pour l'Omnium canadien RBC, une gracieuseté de RBC et de Golf Canada. Les places sont limitées ; l'inscription prendra fin une fois que toutes les places auront été réservées.







