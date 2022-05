La Chambre de commerce de Gatineau aidera les commerçants impactés par les manifestations de l'hiver dernier





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 $ à l'organisme.

GATINEAU, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. À Gatineau, certaines organisations ont été directement touchées par les manifestations tenues sur la Colline du Parlement entre le 22 janvier et le 28 février 2022 en contestation des mesures sanitaires. L'occupation, qui a duré plus d'un mois, a affecté négativement les activités de plusieurs commerces et, conséquemment, leur vitalité, alors qu'ils peinent déjà à se remettre des conséquences de la pandémie de COVID-19.

C'est pourquoi Steven MacKinnon, député de Gatineau, et Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, ont annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 500 000 $ à la Chambre de commerce de Gatineau. Cet appui de DEC permettra à l'OBNL de venir en aide aux commerçants impactés par ces manifestations. Le montant de l'aide sera équivalent aux dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 10 000 $.

Le projet de la Chambre de commerce de Gatineau consiste à mettre en place un fonds d'aide pour les entreprises touchées. Sous forme de contributions non remboursables, l'aide servira à couvrir les frais directement reliés à la protection de l'entreprise durant le blocus, les coûts reliés à la perte d'inventaire ainsi que les coûts fixes d'exploitation qui ne peuvent être reportés.

La Chambre de commerce de Gatineau est un OBNL dont la mission consiste à dynamiser l'économie de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Voix de la communauté d'affaires gatinoise, elle offre entre autres à ses membres des services de maillage et de développement des affaires, de l'accompagnement, du conseil, ainsi que visibilité et promotion.

Citations

« Le gouvernement du Canada est sensible à la situation des commerçants touchés par les manifestations à Ottawa. Nous suivons la situation de près, en collaboration avec les intervenants du milieu - et la Chambre de commerce de Gatineau est le partenaire tout désigné pour la mise en oeuvre de ce fonds d'aide pour leur porter secours. Ce projet profitera assurément à l'ensemble des entreprises de l'île de Hull, qui essuient des revers depuis cette occupation illégale de la Colline du Parlement. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau

« J'ai vu comment les entreprises situées dans le quadrilatère de l'île de Hull ont été impactées par les manifestations qui se sont tenues à Ottawa. J'ai senti leur détresse et leur impuissance, alors qu'elles ont déployé des efforts pour être résilientes depuis le début de la pandémie. Notre gouvernement reconnaît qu'elles ont besoin d'un coup de pouce additionnel vu les circonstances des manifestations hivernales; nous sommes là pour les soutenir en ces temps difficiles. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Les petites entreprises sont au coeur de la vitalité des collectivités du Québec. Il est important pour nous d'appuyer les commerces qui ont été impactés par les manifestations de cet hiver. Le soutien accordé par notre gouvernement à la Chambre de commerce de Gatineau permettra aux entreprises de faire face à la perte d'inventaire, à leurs coûts fixes et aux autres coûts supplémentaires entraînés par cette situation regrettable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La CCG se réjouit de ce partenariat. Le gouvernement a répondu à l'appel de détresse des entreprises et des commerces de Gatineau et c'est tout à son honneur. Depuis le début de la pandémie et les manifestations, les gens d'affaires sont particulièrement éprouvés sur le plan financier. Ce coup de pouce financier leur permettra de souffler un peu. Surtout, ils se sentiront épaulés et validés. »

Stefan Psenak, directeur général, Chambre de commerce de Gatineau

Faits en bref

Cette aide financière exceptionnelle a été consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La mise en place du fonds d'aide de la Chambre de commerce de Gatineau permettra :

commerce de Gatineau permettra : d'assurer la continuité des opérations des entreprises situées au coeur du centre-ville de Gatineau;



de fournir un apport financier aux entreprises qui ont subi des pertes en raison des manifestations illégales ayant paralysé les villes d' Ottawa et de Gatineau pendant plus de 32 jours;

et de Gatineau pendant plus de 32 jours;

et de récupérer les coûts tels que les services publics, les assurances, les frais bancaires, la perte d'inventaire, les salaires, le loyer et les autres coûts extraordinaires liés à la restauration ou à la protection des entreprises en raison des manifestations.

L'aide qui sera offerte aux entreprises concernées à Gatineau est équivalente à l'appui reçu par les entreprises touchées à Ottawa .

. Le montant de l'aide sera équivalent aux dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 10 000 $.



Pour être admissibles, les entreprises devront entre autres :



être situées sur l'île de Hull;





employer moins de 100 personnes;





offrir des services en personne et n'avoir pu opérer normalement en raison du blocus;





être immatriculées au Québec;





avoir engagé des dépenses admissibles d'au moins 1 000 $.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

