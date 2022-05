NFP nomme une nouvelle équipe de direction au Canada





L'équipe de direction concentre ses efforts sur la croissance stratégique au pays

TORONTO, Le 19 mai 2022 /CNW/ - NFP, un important courtier d'assurance de dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite, a annoncé la nomination d'une nouvelle équipe de direction au Canada. NFP a mis sur pied cette équipe alors que l'entreprise poursuit sa croissance et son expansion au pays. L'équipe de direction jouera un rôle central dans la mission de NFP d'édifier une plateforme commerciale nationale unifiée au Canada et d'offrir des solutions sur mesure pour aider ses clients à obtenir de meilleurs résultats.

« La formation de l'équipe de direction est une étape importante de l'évolution de NFP au Canada, a déclaré John Haas, président, NFP Canada. Les membres de l'équipe apportent des perspectives diverses, de l'expertise dans différents secteurs d'activité et une grande représentation géographique : nous pouvons ainsi faire tomber les barrières pour les clients et leur donner accès à des solutions globales adaptées à leurs besoins en constante évolution. »

L'équipe de direction de l'entreprise comprend John Haas, président, Scott Saddington, chef de l'exploitation, Tara Carruthers, chef des services financiers, Lesley Munk, avocate générale associée, et Greg Padovani, chef, fusions et acquisitions.

Les membres opérationnels de l'équipe de direction sont :

Sally Hagan , Avantages sociaux, planification de la retraite et agence générale gestionnaire d'assurance collective. Établie à Toronto , Sally Hagan s'est jointe à NFP en 2017. Au cours de sa carrière de 23 ans, elle s'est spécialisée en services-conseils en avantages sociaux collectifs pour les entreprises de taille moyenne à grande.

, Avantages sociaux, planification de la retraite et agence générale gestionnaire d'assurance collective. Établie à , Sally Hagan s'est jointe à NFP en 2017. Au cours de sa carrière de 23 ans, elle s'est spécialisée en services-conseils en avantages sociaux collectifs pour les entreprises de taille moyenne à grande. Mark Waxman , Assurance vie et prestations du vivant. Établi à Toronto , Mark Waxman s'est joint à NFP au Canada dans le cadre de l'acquisition de DOT Financial Corporation en 2008. Il possède 27 ans d'expérience dans l'industrie.

, Assurance vie et prestations du vivant. Établi à , Mark Waxman s'est joint à NFP au dans le cadre de l'acquisition de DOT Financial Corporation en 2008. Il possède 27 ans d'expérience dans l'industrie. Greg Dunn , Assurance des particuliers. Établi à Toronto , Greg Dunn s'est joint à NFP en 2018 dans le cadre de l'acquisition de Mass Insurance Brokers, dont il était président et chef de la direction. Il possède 26 ans d'expérience dans l'industrie.

, Assurance des particuliers. Établi à , Greg Dunn s'est joint à NFP en 2018 dans le cadre de l'acquisition de Mass Insurance Brokers, dont il était président et chef de la direction. Il possède 26 ans d'expérience dans l'industrie. Mark Wiens , activités liées au marché intermédiaire et aux PME. Établi à Edmonton , Mark Wiens s'est joint à NFP en 2021 dans le cadre de l'acquisition de Foster Park, entreprise dont il était le président depuis 1997 et dont il a assuré la croissance.

, activités liées au marché intermédiaire et aux PME. Établi à , Mark Wiens s'est joint à NFP en 2021 dans le cadre de l'acquisition de Foster Park, entreprise dont il était le président depuis 1997 et dont il a assuré la croissance. Evan Garner, groupe Solutions de risques complexes. Établi à Montréal, Evan Garner a rejoint NFP en 2021. Il possède 20 ans d'expérience dans l'industrie, notamment dans les secteurs ferroviaire, de la construction d'avions, de la foresterie, de l'énergie et de la fabrication industrielle.

De plus, Mary Steed, chef des ressources humaines de NFP, travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction afin d'orienter les principales initiatives. Elle dirige le programme Les gens d'abord de NFP. En partenariat avec les dirigeants de NFP, elle veille à ce que les stratégies employées et les programmes offerts attirent, mobilisent et retiennent les meilleurs talents. Elle est également responsable de toutes les activités des ressources humaines sur le terrain, de la gestion des talents, du recrutement et des initiatives communautaires et caritatives, entre autres.

« L'équipe de direction de NFP veillera à ce que notre culture Les gens d'abord se reflète dans l'ensemble de l'organisation. La diversité, l'équité, l'inclusion, le sentiment d'appartenance et l'établissement de parcours professionnels pour tous nos employés auront la priorité grâce à notre engagement de renforcer le perfectionnement et la formation du personnel, a déclaré John Haas. Il incombe à l'équipe de direction de s'assurer que NFP offre toujours un environnement de travail positif, gratifiant et agréable, pour les collègues puissent prendre soin de leur famille, apporter une contribution significative et faire progresser leur carrière. »

NFP est un courtier d'assurance de dommages, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en retraite qui offre des solutions spécialisées pour favoriser la prospérité des clients, qui reposent sur les connaissances de plus de 6 900 employés à l'échelle mondiale, des instruments de placement et des technologies de pointe et des relations de longue date avec des assureurs, des fournisseurs de service et des institutions financières reconnus. NFP se classe au 9e rang des meilleurs endroits où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, au 7e rang des plus grands courtiers privés, au 5e rang des plus grands courtiers en avantages sociaux pour ce qui est du chiffre d'affaires mondial, et au 13e rang des plus grands courtiers d'affaires américains (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

