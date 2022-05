Capgemini Invent et LexisNexis® Risk Solutions explorent l'évolution des paiements des entreprises dans l'économie numérique avec une nouvelle étude





Le rapport offre une vue d'ensemble du marché des paiements de compte à compte des entreprises en s'appuyant sur des informations fournies par des responsables des paiements de grandes entreprises et de multinationales (hors institutions financières).

ATLANTA, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions et Capgemini Invent ont publié les résultats de leur étude inaugurale LexisNexis® Risk Solutions Corporate Digital Payments Study. Les organisations ont mené conjointement une étude de marché mondiale sur les paiements par virement (A2A) des entreprises avec trois objectifs : 1) évaluer le statut des paiements A2A pour les grandes entreprises multinationales ; 2) évaluer les priorités clés des responsables des paiements pour transformer leur fonction de paiement ; et 3) identifier les tendances clés qui remodèlent le marché des paiements A2A des entreprises pour les années à venir.

L'étude de LexisNexis Risk Solutions sur les paiements numériques des entreprises couvre les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique. Les conclusions sont principalement basées sur les résultats d'une enquête menée auprès de 400 gestionnaires de paiements, sur des entretiens avec des responsables des paiements de grandes entreprises et de multinationales, ainsi que sur les points de vue d'experts en la matière de LexisNexis Risk Solutions et de Capgemini Invent qui ont donné leur avis sur le marché.

L'accélération numérique continue d'alimenter l'adoption rapide par les entreprises des paiements en ligne. Les paiements non monétaires des entreprises représenteront environ 133 milliards de transactions en 2021, soit 13% de tous les paiements non monétaires. Les solutions de paiement A2A sont le choix privilégié pour le traitement des paiements des entreprises, avec plus de 50 % des comptes créditeurs et des comptes débiteurs traités via des solutions A2A à l'échelle mondiale et 40 % des paiements des entreprises traités de manière entièrement automatique. Ainsi, les paiements non monétaires annuels des entreprises devraient atteindre la barre des 200 milliards de transactions d'ici 2025.

"Les responsables des opérations de paiement occupent de plus en plus de sièges stratégiques dans leurs organisations. Ils font passer leurs services du statut de centres de coûts à celui de créateurs de valeur pour le client. Ils y parviennent en adoptant la technologie d'automatisation des paiements ", a déclaré Andrew Burlison, Responsable des solutions paiements, chez LexisNexis Risk Solutions. "Le niveau accru d'automatisation permet aux gestionnaires de paiements de se concentrer davantage sur la stratégie et le développement commercial. Définir une stratégie de paiement, améliorer les performances commerciales et optimiser les coûts sont des priorités qui passent avant l'exécution des paiements. Tirer parti des capacités de tiers est essentiel pour accélérer le développement d'opérations de paiement de pointe et optimiser l'investissement dans les solutions."

Principales conclusions de l'étude LexisNexis Risk Solutions Corporate Digital Payments :

L'adoption des paiements en ligne par les entreprises affichent une croissance significative ces dernières années, alimentée par le passage des entreprises au numérique pendant la pandémie et la normalisation en cours des paiements internationaux. Les taux de croissance du segment des paiements par les entreprises sont répartis de manière égale entre les régions, à l'exception de l'Amérique du Nord, dont le taux de croissance prévu est plus faible (6,7 % TCAC) en raison de sa part importante de transactions de paiement hors ligne (dont la transition vers des moyens de paiement numériques prend du temps.)





L' Europe est la région la plus avancée pour les paiements par virement, qui sont déjà le moyen standard d'échanger entre les entreprises. Alors que le Canada suit de près les niveaux de maturité numérique européens, les États-Unis sont à la traîne, avec une grande part de chèques et de paiements non numériques encore utilisés, même si la pandémie a considérablement accéléré le passage aux solutions de paiement numériques. L'Amérique du Nord et l' Europe représentent ensemble les deux tiers du volume mondial des paiements non monétaires des entreprises. L'Asie présente un paysage très dispersé, avec des marqueurs de paiement avancés (par exemple, la Chine, Singapour et Hong Kong ), tandis que les paiements en espèces et non numériques restent importants dans d'autres pays de la région (par exemple, le Vietnam , le Cambodge et l'Indonésie). Les paiements A2A sont la norme au Moyen-Orient où les infrastructures de paiement sont efficaces.





" Alors que les entreprises ont historiquement recherché avant tout la simplicité et la rentabilité, elles s'intéressent désormais à des solutions de paiement plus avancées et à valeur ajoutée, favorisées par le développement rapide des nouvelles technologies et la nécessité de passer au tout numérique pendant la pandémie ", déclare Thierry Delaporte, PDG de Capgemini. " Les meilleures entreprises adoptent déjà pleinement les nouveaux écosystèmes de paiement numérique en s'appuyant sur des plateformes de paiement dans le cloud, la gestion des données en temps réel et l'intégration de bout en bout, ce qui creuse l'écart avec le reste du marché. Dans ce contexte, la course est lancée en 2022 pour que les responsables des paiements donnent la priorité aux bons investissements et mettent en place une plateforme de paiement tournée vers l'avenir, répondant aux développements en cours du marché et à l'évolution des attentes des fournisseurs et des clients."

Téléchargez l'étude LexisNexis® Risk Solutions Corporate Digital Payments (en anglais seulement). Inscrivez-vous à notre discussion interactive en direct le mercredi 25 mai à 9 h 00 ET / 14 h 00 BST, au cours de laquelle notre panel échangera en profondeur sur les résultats de l'étude et sur les perspectives mondiales avec un directeur des opérations financières d'une grande société multinationale. (Discussion interactive disponible en anglais uniquement).

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des personnes dans le monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

À propos de Capgemini Invent

En tant que marque d'innovation, de conseil et de transformation numérique du groupe Capgemini, Capgemini Invent aide les CxO à imaginer et à construire ce qui va suivre pour leurs organisations. Implantée dans plus de 30 bureaux et 10 studios de création à travers le monde, son équipe de plus de 6 000 personnes combine stratégie, technologie, science des données et design créatif avec une expertise et des connaissances sectorielles approfondies, pour développer les nouvelles solutions numériques et les modèles d'affaires du futur.

Capgemini Invent fait partie intégrante de Capgemini, un leader mondial du conseil, des services technologiques et de la transformation numérique. Le Groupe est à la pointe de l'innovation pour répondre à l'ensemble des opportunités des clients dans le monde en évolution du cloud, du numérique et des plateformes. S'appuyant sur son solide héritage de 50 ans et sa profonde expertise sectorielle, Capgemini permet aux organisations de réaliser leurs ambitions commerciales grâce à un éventail de services allant de la stratégie aux opérations. Capgemini est animé par la conviction que la valeur commerciale de la technologie provient des personnes et passe par elles. C'est une entreprise multiculturelle de 200 000 équipiers répartis dans plus de 40 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 18,16 milliards d'euros. Visitez-nous sur www.capgemini.com/invent.

