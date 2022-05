INVITATION AUX MÉDIAS - CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie de remise de la Médaille Premiers Peuples (Premières Nations) du lieutenant-gouverneur du Québec.

La médaille sera remise à huit récipiendaires provenant de différentes nations autochtones du Québec.

La Médaille Premiers Peuples du lieutenant-gouverneur du Québec vise à reconnaître la contribution exceptionnelle de membres des Premières Nations et de la Nation Inuite. Cette reconnaissance met en lumière le parcours de personnes remarquables qui, par leurs réalisations, leurs implications et leurs engagements, contribuent au rayonnement de leur communauté, de leur Nation ou des Premiers Peuples à l'échelle du Québec, du Canada ou à l'international. Les récipiendaires sont reconnus comme des personnes inspirantes et porteuses de changement face aux défis sociaux, culturels, communautaires et économiques des Premiers Peuples.

La médaille est disponible en deux catégories selon l'appartenance des personnes récipiendaires soit celle des Premières Nations, soit celle de la Nation Inuite. Lors de cette cérémonie, nous assisterons à la remise de la Médaille Premiers Peuples (Premières Nations).

DATE : Jeudi 19 mai 2022



HEURE : 14 h



LIEU : Agora

Hôtel du Parlement

Québec (Québec) G1A 1A3

RÉCIPIENDAIRES

Nation Huronne-Wendat - Madame Lise Bastien

Nation Abénaquise - Monsieur Denys Bernard

Nation Malécite - Monsieur Daniel Brière

Nation Innue - Madame Pénélope Guay

Nation Mohawk - Docteure Ojistoh Horn

Nation Crie - Monsieur Robert Kanatewat

Nation Algonquine - Monsieur Oscar Kistabish

Nation Naskapie - Madame Loretta Robinson

