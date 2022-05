Eleglide lance deux vélos trekking électriques : T1 et T1 Step-Thru





BERLIN, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- La marque de vélos électriques Eleglide s'apprête à lancer deux nouveaux vélos trekking électriques, T1 et T1 Step-Thru, en mai 2022.

Depuis sa fondation, Eleglide s'est engagée à faire baisser les émissions des moyens de transport, à les rendre moins coûteux et plus agréables. Les derniers modèles ont ainsi démontré cet engagement, puisqu'ils sont conçus en tenant compte du confort, de la fonctionnalité et de la stabilité, et proposés à des prix raisonnables et abordables.

T1

Propulsé par un moteur sans balais de 250 W, l'Eleglide T1 peut accélérer jusqu'à 25 km/h. Avec une batterie de 450 Wh, il peut atteindre une distance maximale de 100 km avec l'assistance, ce qui le rend idéal pour les randonnées à vélo sur de longues distances.

Pour une bonne stabilité, le cadre de 17,5 pouces est fabriqué en alliage d'aluminium solide et rigide, offrant une expérience de conduite bien solide.

Avec ses roues de 27 pouces et ses pneus CST haut de gamme, le modèle T1 s'adapte à de nombreux types de routes et roule en douceur même sur un terrain accidenté.

Pour une randonnée à vélo confortable et agréable, il comprend une selle confortable, un porte-bagages robuste avec une charge maximale de 25 kg, un dérailleur Shimano à 7 vitesses et une suspension hydraulique avec verrouillage pouvant être verrouillée sur les routes plates pour une conduite rapide et déverrouillée sur les chemins accidentés pour une conduite régulière.

Pour faciliter le contrôle du vélo électrique, il est équipé d'un tableau de bord LCD qui affiche diverses informations, telles que la vitesse et le niveau de la batterie, et permet aux utilisateurs d'activer diverses fonctions, notamment le changement de niveau de vitesse, l'activation du mode croisière, etc.

T1 Step-Thru

L'Eleglide T1 Step-Thru est élégant en apparence et impressionnant par son niveau de confort.

Comme le modèle T1, il est également doté d'un moteur de 250 W, d'une batterie de 450 Wh, d'un tableau de bord LCD, d'une suspension hydraulique avec verrouillage, d'un porte-bagages et d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses.

Ce qui distingue le T1 Step-Thru du T1, c'est son cadre ouvert de 17 pouces renforcé par une barre solide pour assurer une bonne stabilité.

Le point fort de son design confortable réside dans le cadre réglable qui vous permet de modifier l'angle du cadre pour une position adaptée. De plus, il est équipé d'une selle SR ergonomique qui vous permettra d'être assis confortablement sur de longues distances.

Pour célébrer la sortie de ces deux nouveaux modèles électriques, Eleglide propose des offres spéciales, avec le T1 à 899,99 ? seulement et le T1 Step-Thru à 949,99 ? seulement, du 17 au 24 mai. Pour toute commande d'un vélo sur le site officiel d'Eleglide, une garantie de 3 ans et un service de retour de 14 jours seront offerts.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://eleglide.com/products/removable-battery-100km-range-electric-trekking-touring-bike-t1?utm_source=bic&utm_medium=pr

https://eleglide.com/products/removable-battery-100km-range-electric-trekking-touring-bike-t1-step-thru?utm_source=bic&utm_medium=pr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820764/1.jpg

