CellCarta élargit son offre de services protéomiques avec l'acquisition de tests d'immuno-MRM de nouvelle génération de Precision Assays





Cette acquisition consolide la position de chef de file de CellCarta en services de protéomique grâce à une combinaison unique de réactifs validés et de tests multiplexes, y compris de panels spécifiques de voies de signalisation prêts à l'emploi, permettant de quantifier un vaste éventail de cibles immuno-oncologiques dans les échantillons cliniques.

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW/ - CellCarta, un chef de file mondial dans les services de laboratoire spécialisés en médecine de précision, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des droits commerciaux des panels d'anticorps et des tests de Precision Assays, une entreprise de premier plan dans le domaine des solutions de protéomique ciblée de nouvelle génération. Créée par essaimage du Fred Hutchinson Cancer Center («?Fred Hutch?»), la société Precision Assays conçoit et met en oeuvre des méthodes d'analyse quantitatives et multiplexes haut de gamme fondées sur la spectrométrie de masse en mode MRM couplée à une étape d'immuno-enrichissement (immuno-MRM) pour ses clients de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

L'acquisition du large éventail de méthodes d'analyse ciblée par spectrométrie de masse de Precision Assays caractérisées selon les lignes directrices de niveau 2 du Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) du National Cancer Institute élargit considérablement l'offre de CellCarta en matière de solutions d'analyses quantitatives et multiplexes prêtes à l'emploi dans le cadre d'études cliniques et précliniques en immuno-oncologie. «?La vaste gamme de tests robustes de Precision Assays, caractérisés selon les lignes directrices du CPTAC et supportés par des données de validation de principe, permettra à CellCarta de soutenir en toute confiance les études exploratoires et les stratégies de développement clinique de ses clients en leur offrant des solutions essentielles pour surmonter les problèmes cliniques importants auxquels ils font face et faire avancer leurs programmes d'immuno-oncologie. Compte tenu de l'expertise de CellCarta dans la quantification de protéines, ces panels d'immuno-MRM pourront également être validés à des fins d'évaluation de critères cliniques primaires et secondaires?», a déclaré Lorella Di Donato, cheffe de l'exploitation de CellCarta, divisions d'immunologie et de protéomique. L'acquisition de la vaste gamme de tests validés de Precision Assays s'inscrit dans la stratégie de croissance de CellCarta visant à devenir le principal fournisseur de services de médecine de précision et permettra à l'organisation d'étendre son offre de services de protéomique, de la découverte aux essais cliniques.

Fondée sur la technologie sous licence de Fred Hutch, la plateforme de Precision Assays est particulièrement bien positionnée pour tirer pleinement parti des avantages uniques de la quantification multiplexée des protéines par la spectrométrie de masse ciblée. La fondatrice, la Dre Amanda Paulovich, oncologue clinique, professeur de la division de la recherche clinique de Fred Hutch et titulaire d'une chaire dotée de la Fondation Aven, est une pionnière reconnue mondialement dans le domaine de la spectrométrie de masse ciblée. La Dre Paulovich a établi les meilleures normes pour les études de médecine de précision sur l'analyse de l'expression de protéines spécifiques du cancer dans une variété de matrices, allant des biopsies de tissus cancéreux FFIP aux échantillons cliniques obtenus du sérum. Precision Assays est à l'avant-garde de la recherche dans le domaine de la spectrométrie de masse ciblée appliquée à la protéomique et est l'une des rares organisations de recherche sous contrat à offrir de vastes panels multiplexés prêts à l'emploi qui sont pertinents pour l'immuno-oncologie.

«?En tant qu'organisation de recherche sous contrat d'envergure mondiale possédant une expertise en spectrométrie de masse ciblée et spécialisée dans les analyses de biomarqueurs visant à soutenir la médecine de précision, CellCarta est un partenaire idéal pour mettre en oeuvre et industrialiser notre plateforme, afin de faciliter la découverte et la recherche translationnelle et clinique, en particulier dans les domaines de la médecine de précision et de l'immuno-oncologie?», a indiqué la Dre Paulovich.

À propos de CellCarta

CellCarta est le principal fournisseur de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, en histopathologie, en protéomique et en génomique, ainsi qu'à ses services de prélèvement et de logistique d'échantillons, CellCarta soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société exerce ses activités dans le monde entier avec 11 sites situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine.

Pour de plus amples renseignements : cellcarta.com

À propos de Precision Assays

Precision Assays, LLC est une entreprise fondée sur la technologie sous licence du Fred Hutchinson Cancer Center et fournit des tests pour l'analyse quantitative de protéines à des partenaires des secteurs biotechnologique et pharmaceutique.

SOURCE CellCarta

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 08:30 et diffusé par :