Inversago Pharma présente des données sur le INV-202 et la néphropathie diabétique au Congrès ERA 2022





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses des récepteurs CB1, annonce la présentation de données précliniques lors du 59e congrès de l'Association rénale européenne (ERA), la plus grande rencontre annuelle en néphrologie en Europe, qui se déroule actuellement à Paris (France).

Ces données montrent que le INV-202, le principal inhibiteur des CB1 périphériques de la société, a diminué les lésions rénales dans un modèle murin de diabète provoqué par la streptozotocine (STZ). Plus précisément, le INV-202 a diminué les lésions au glomérule, la fibrose rénale et les lésions aux cellule épithéliales tubulaires proximales, tout en préservant les podocytes aux niveaux structurel et fonctionnel. En particulier, une diminution prononcée de l'albuminurie dépendante à la dose a été observée dans ce modèle de diabète et de lésions rénales qui y sont associées.

« L'étude a montré que le traitement au INV-202 a ralenti la progression de la néphropathie chez les souris au diabète provoqué par la STZ. Des améliorations au niveau de la taille des reins, de la fonction rénale et du remodelage de la matrice rénale ont été observées, ainsi que l'expression du gène correspondant et ce, avec les deux doses de INV-202, à 0,3 mg/kg et 3 mg/kg », a déclaré Dr Tony Jourdan, chargé de recherche au Centre de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) U1231 Lipides, Nutrition, Cancer à Dijon (France).

Dr Glenn Crater, chef de la direction médicale d'Inversago a ajouté : « Ces résultats pourraient être prometteurs pour les patients atteints de maladie rénale diabétique, chez lesquels un traitement potentiel de ce type pourrait ralentir et retarder davantage l'apparition d'insuffisance rénale terminale. »

En raison de ces résultats précliniques favorables, ainsi que des résultats de phase 1 encourageants, Inversago a hâte de débuter le développement clinique de phase 2 sur le INV-202.

À propos du INV-202

Le INV-202 est une petite molécule, agoniste inverse / antagoniste du récepteur CB1, développée par Inversago pour traiter potentiellement plusieurs indications métaboliques, dont la néphropathie diabétique. Elle est spécifiquement conçue pour interagir en priorité avec les récepteurs CB1 périphériques situés dans les reins, le tube digestif, le foie, le pancréas, les tissus adipeux, les muscles, les poumons et d'autres organes, proposant ainsi une option thérapeutique sécuritaire et efficace, tout en évitant les enjeux rencontrés par les inhibiteurs centraux du CB1. L'inhibition des CB1 périphériques est une voie thérapeutique bien étudiée et associée à de nombreux bénéfices métaboliques cliniquement pertinents.

À propos du modèle STZ

Dans ce modèle de traitement de maladie rénale diabétique, les souris ont pu développer des complications liées au diabète pendant douze semaines après l'injection de STZ. Ensuite, ces souris C57BL6/J (8 par groupe de traitement) ont été randomisées pour recevoir une dose orale quotidienne de INV-202 (0,3 mg/kg et 3 mg/kg) ou le véhicule pendant quatre semaines. Cinq souris n'ayant pas reçu de STZ ont servi de contrôle non diabétique. À la fin du traitement, le rapport albumine urinaire/créatinine (A/C), le remodelage de la matrice rénale, la filtration glomérulaire et la fibrose interstitielle ont été évalués, ainsi que les taux de glucose, la masse corporelle et le poids des organes.

À propos de la néphropathie diabétique

La néphropathie diabétique (ND) se développe lorsque le diabète endommage le glomérule et les tubules proximaux rénaux, essentiels à la filtration du sang et à l'élimination des déchets. La néphropathie diabétique est une complication des diabètes de type 1 et 2 et touche environ une personne diabétique sur trois aux États-Unis. Il n'existe aucun remède pour cette indication : les médicaments disponibles ne permettent que de ralentir la progression de la maladie et de contrôler les complications qui y sont liées. Inversago pense que le développement d'inhibiteurs des CB1 périphériques représente une avenue thérapeutique prometteuse pour une telle condition métabolique.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la néphropathie diabétique (ND), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité, l'hypertriglycéridémie (HTG), le diabète de type 1 (DT1) et le syndrome de Prader-Willi (SPW), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

