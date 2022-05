Neuf Ambassadeurs accrédités à l'occasion d'un Gala renouvelé au Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'annoncer la nomination de neuf nouveaux Ambassadeurs, qui ont permis la confirmation de sept congrès et événements internationaux au Palais de 2023 à 2027.

Ces neufs professionnels rejoignent ainsi officiellement le Club des Ambassadeurs, fort de plus de 300 sommités du monde scientifique, universitaire et de la recherche qui, main dans la main avec l'équipe du Palais, permettent chaque année de faire rayonner notre ville et d'obtenir d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour le Québec. Ces accréditations ont eu lieu à l'occasion du Gala du Palais 2022, un événement qui met en lumière l'excellence et la créativité québécoises dans leur ensemble.

Voici les personnalités du domaine scientifique et universitaire qui ont été honorées et accréditées hier soir :

Pr Charles Audet

25e Symposium international sur la programmation mathématique

2024

1 500 délégués

4 200 nuitées

Retombées économiques : 4 500 000$

M. Alain Bourque

Adaptation Futures 2023

2023

1 700 délégués

4 760 nuitées

Retombées économiques: 4 000 000$





Pr Neil Burford

IUPAC 2027 - 51 st World Chemistry Congress and 54 th General Assembly

2027

3 000 délégués

8 400 nuitées

Retombées économiques: 9 300 000$





Pr Francesca M. Kerton

IUPAC 2027 - 51 st World Chemistry Congress and 54 th General Assembly

2027

3 000 délégués

8 400 nuitées

Retombées économiques: 9 300 000$





Pr Bruce Lennox

IUPAC 2027 - 51 st World Chemistry Congress and 54 th General Assembly

2027

3 000 délégués

8 400 nuitées

Retombées économiques: 9 300 000$





M. Benoît Pelletier

IEEE Future Networks World Forum

2022

900 délégués

2 520 nuitées

Retombées économiques: 1 800 000$





Pr Howard D. Rundle

3 rd Joint Congress on Evolutionary Biology

2024

2 500 délégués

7 000 nuitées

Retombées économiques : 7 200 000$





Dr Jean-Pierre Routy

24th International AIDS Conference

2022

14 000 délégués

39 200 nuitées

Retombées économiques: 51 800 000$





Dr Marc Steben

STI & HIV 2025 World Congress

2025

1 500 délégués

4 200 nuitées

Retombées économiques : 3 900 000$

La fine fleur de la gastronomie montréalaise

Après deux années durant lesquelles nos partenaires hôteliers ont été durement éprouvés, ce fut un plaisir de collaborer avec le service traiteur exclusif du Palais, Capital Traiteur, ainsi que huit hôtels prestigieux de la métropole pour ce Gala placé sous le signe des arts de la scène et des arts de la table : Hôtel Delta Montréal par Marriott, DoubleTree par Hilton Montréal, Fairmont Le Reine Élizabeth, InterContinental Montréal, Hôtel Bonaventure Montréal, Montréal Marriott Château Champlain, Centre Sheraton Montréal et Westin Montréal.

Des arts de la table aux arts de la scène

Ce sont également de grands noms de la scène artistique qui ont été mis sous les projecteurs à l'occasion du Gala : la chanteuse canadienne Kim Richardson, la productrice et DJ Misstress Barbara et le musicien-compositeur Louis-Philippe Quesnel, avec un déroulement mené de main de maître par l'animatrice de radio et de télévision Anne-Marie Withenshaw. Une soirée haute en couleurs pour rendre hommage aux neuf nouveaux Ambassadeurs du Palais, et les remercier de leur apport inestimable à la communauté scientifique, économique, universitaire et intellectuelle du Québec.

Remerciements

Cette soirée mémorable a été rendue possible grâce à la grande collaboration de notre fournisseur en décoration GES, et de notre fournisseur TKNL comme producteur et concepteur de l'événement. Le Palais tient également à souligner l'apport de ses partenaires associés Bee Clean, GDI et Tourisme Montréal au succès de la soirée.

Citations

« Toute l'équipe du Palais est infiniment reconnaissante envers ses Ambassadeurs, dont le dévouement témoigne de la fructueuse collaboration entre les universités québécoises et le Palais des congrès. Bravo à tous les Ambassadeurs nouvellement accrédités- grâce à vous, nous accueillons chaque année des congrès internationaux à fortes retombées économiques et intellectuelles pour Montréal et pour le Québec. » Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Nous sommes très heureux d'avoir contribué à cet événement majeur du Palais. L'agilité des équipes et la nouvelle signature du Gala, revenu en présentiel après deux années, ont concordé à faire de cet événement un succès. À titre de partenaire, nous sommes fiers d'avoir apporté notre soutien pour cette soirée mémorable, qui souligne l'importance des personnalités montréalaises et québécoises à l'international. » Alain Canuel, vice-président, DG Canada Est, GES

« TKNL est très fier de collaborer au renouvellement du Gala du Palais des congrès. Partenaire depuis plusieurs années, nous sommes heureux de retrouver cet événement tant attendu en mode présentiel. La possibilité de contribuer au rayonnement de Montréal en ces temps difficiles de l'industrie donne une importance toute particulière à cet événement. » Stéphane Benoit, directeur de la succursale/producteur, TKNL

À propos du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal

Fondé en 1985, le Club des Ambassadeurs regroupe plus de 300 professionnels influents qui, parallèlement à leurs activités habituelles, ont attiré un ou des événements d'envergure au Palais. Les Ambassadeurs sont des hommes et des femmes dynamiques qui participent de façon importante aux retombées économiques et intellectuelles pour Montréal et la province, en épaulant le Palais dans le processus de confirmation d'un congrès international.

Les Ambassadeurs du Palais sont des professeurs, des chercheurs et des personnalités du monde des affaires issues de tous les secteurs d'activités. Véritable élite professionnelle, les Ambassadeurs se font un plaisir d'accueillir les nouveaux acteurs de changements qui feront la différence dans leur secteur d'activité, avec le soutien, l'accompagnement et l'expertise du Palais.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

