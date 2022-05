Une banque privée suisse choisit Temenos pour transformer numériquement ses services de gestion de patrimoine





Temenos (SIX: TEMN), la plateforme bancaire basée sur le cloud, a annoncé ce jour que Mirabaud, la banque privée suisse, a choisi Temenos pour passer d'un système traditionnel sur site à Temenos Banking Cloud, la plateforme numérisée de gestion de patrimoine de bout en bout.

Dans un contexte de transfert générationnel de patrimoines, de nouvelles réglementations et de croissance de classes d'actifs telles que le capital-investissement et les actifs numériques, Temenos Banking Cloud donne à Mirabaud l'agilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution des opportunités d'investissement et des attentes des clients.

Mirabaud adoptera la suite complète de gestion de patrimoine de Temenos, depuis les canaux de distribution et la gestion de portefeuille en libre-service au traitement du back-office, en passant par les paiements, l'atténuation de la criminalité financière et Data Lake. L'étendue et les capacités approfondies de gestion de patrimoine de Temenos permettront à Mirabaud d'offrir une expérience client numérique caractérisée par des services personnalisés et des processus hautement automatisés.

Pour Mirabaud, la confidentialité est, et restera toujours, un facteur clé essentiel de la sélection de ses partenaires commerciaux. Temenos a démontré que son architecture technologique avancée est en mesure de fournir la plateforme cloud native la plus sécurisée. Toutes les données personnelles sont entièrement cryptées et tokenisées, ce qui garantit qu'aucun élément d'identification du client n'est jamais conservé sur les systèmes de Temenos.

Camille Vial, directrice générale de Mirabaud, a déclaré: «Cet investissement clé pour le Groupe Mirabaud prouve clairement notre dévouement à l'égard de nos clients et fait de nous leur partenaire idéal, aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous travaillons pour continuer à nous adapter rapidement à leurs besoins et aux tendances du marché sans jamais perdre de vue notre vision et nos valeurs fondamentales, et combiner ainsi notre approche entrepreneuriale et humaine passionnée avec une technologie de pointe.»

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré: «Mirabaud est l'une des banques les plus anciennes et les mieux établies de Suisse. Sa réussite a toujours été basée sur une approche passionnée et humaine des clients, mais sans oublier que la gestion de patrimoine évolue rapidement. La concurrence devient de plus en plus vive et une nouvelle génération de clients attend de nous le sens du contact humain associé à la puissance technologique. L'adoption de la dernière technologie SaaS pour leur plateforme de gestion de bout en bout accélérera leur transformation numérique et permettra à Mirabaud de continuer à offrir une expérience client exceptionnelle. Tout de suite et à l'avenir.»

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, visiter le site Web www.temenos.com.

