LES RESULTATS DE LA PREMIERE UTILISATION CHEZ L'HOMME DU SAVVYWIREtm D'OPSENS PRESENTES A EUROPCR A PARIS ET PUBLIES SIMULTANEMENT DANS LE JOURNAL EUROINTERVENTION





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données soutenant la sécurité et l'efficacité de son SavvyWire, récemment approuvé par Santé Canada, pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI ou TAVR). Les résultats de la première utilisation clinique du SavvyWire sur 20 patients ont été présentés plus tôt aujourd'hui lors de la conférence EuroPCR 2022 et publiés simultanément dans le journal EuroIntervention.

Les nouvelles données cliniques présentées par le Dr Josep Rodés-Cabau de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) confirment la sécurité et l'efficacité du SavvyWire pour le TAVI. Au total, 12 patients ont reçu une valve Evolut PRO+ (Medtronic) et huit patients ont reçu une valve SAPIEN 3/ULTRA (Edwards Lifesciences). Le recrutement des patients a été effectué par le Dr Josep Rodés-Cabau à l'IUCPQ et par le Dr Reda Ibrahim à l'Institut de cardiologie de Montréal.

Une stimulation électrique ventriculaire gauche induisant une réduction adéquate de la pression aortique a été réussie chez tous les patients. Aucun cas de mortalité procédurale, d'accident vasculaire cérébral, de perforation cardiaque ou de mauvais fonctionnement du guide n'a été rapporté. Il est important de noter que l'enregistrement continu et précis des mesures de pression pendant les procédures TAVI a été réalisé chez tous les patients. On a remarqué une excellente corrélation entre les mesures de pression artérielle systolique et de pression télédiastolique du ventricule gauche obtenues à l'aide de cathéters traditionnels et celles du nouveau SavvyWire d'OpSens.

"Nous sommes ravis par les nouvelles données cliniques positives soutenant notre fil guide de nouvelle génération pour le TAVI alors que nous entrons dans la phase de commercialisation de cette technologie innovante au Canada," a commenté Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. "Le SavvyWire vise à simplifier la procédure TAVI et à faciliter le processus de décision clinique en vue de potentiellement transformer la procédure TAVI."

Le SavvyWire est le premier fil-guide structurel de troisième génération, intelligent et préformé, avec surveillance intégrée de la pression et capacité de stimulation ventriculaire. Cette approche vise à améliorer l'efficacité de la procédure et les résultats cliniques en permettant d'exécuter plusieurs étapes sur le même dispositif sans échange, en lien avec la pratique minimaliste.

Évolution de la procédure TAVI

La sténose de la valve aortique survient lorsque la valve aortique du coeur se rétrécit, l'empêchant de s'ouvrir complètement ce qui limite le flux sanguin du coeur vers l'artère principale (aorte) puis au reste du corps.

Initialement, la procédure TAVI n'était indiquée que pour les patients inopérables, puis pour les patients à haut risque chirurgical. Des programmes cliniques comme PARTNER III et Evolut Low Risk ont depuis montré des résultats cliniques meilleurs ou équivalents chez les patients à risque intermédiaire et faible. La procédure TAVI évolue désormais rapidement vers une approche minimaliste qui permet d'accélérer la procédure et de faire sortir les patients plus tôt, parfois le jour même.

La procédure TAVI est en plein essor, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour les patients de toutes conditions.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

