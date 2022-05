/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Événement - Matinées Parlons productivité - Investissement Québec présente une série d'événements-conférences pour inspirer les entreprises à passer à l'action en matière d'innovation et de productivité/





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec invite les représentants des médias à assister à la troisième journée de ses Matinées Parlons productivité, un événement de conférences et panels qui seront l'occasion de parler de compétitivité et d'innovation, de productivité durable et d'approvisionnement québécois, à la lumière des expériences, des succès et des apprentissages de plusieurs entreprises d'ici qui seront appelées à témoigner.

Date : jeudi 19 mai Heure : 11 h 30 à 13 h 30 Lieu : vidéoconférence

Lors de cette troisième et dernière Matinée, il sera question d'exécution, de collaboration et de croissance, avec des entrepreneurs et dirigeants du milieu. Cette série d'entretiens se conclura par un échange entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation, et ministre responsable du développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, et notre première vice-présidente, Stratégies, solutions d'affaires et innovation, Sylvie Pinsonnault.

Programmation de l'événement :

11 h 30 Parlons exécution...





Avoir une vision, se donner des objectifs ambitieux et se doter d'un plan stratégique pour les atteindre, c'est essentiel. Mais ce qui différencie les entreprises qui réussissent bien de celles qui excellent, c'est la qualité de l'exécution ainsi que leur ambition et leur volonté de réussir sans limite.



· - Yves Proteau, copropriétaire, APN



12 h Parlons collaboration





La collaboration prend de nouvelles dimensions et ouvre tout un spectre d'opportunités pour les entreprises qui en comprennent toute la valeur. Pour Nancy Simoneau, Jean-François Bertholet et Yves Laroche, la collaboration comporte de grandes vertus.





- Jean François Bertholet, enseignant HEC, consultant en développement organisationnel

- Nancy Simoneau, présidente, Groupe Simoneau

- Yves Laroche, président fondateur, KWI Polymères



12 h 30 Parlons croissance... défis et opportunités





Pour gérer et soutenir leur croissance, Cook-it et SBI déploient chacune des stratégies qui leur sont propres: expérience-client et marketing novateur pour Cook-it; automatisation et acquisitions pour SBI. Les entreprises de Judith Fetzer et Jean-François Cantin sont aujourd'hui considérées comme des succès dans leurs marchés respectifs. Vous comprendrez pourquoi en les écoutant.





- Jean-François Cantin, vice-président, SBI Fabricants de poêle international

- Judith Fetzer, présidente, Cook it



13 h Parlons de l'avenir...





Les zones d'innovation que le Québec a commencé à déployer visent à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les investissements locaux et étrangers, ainsi que la productivité des entreprises. Au-delà des régions géographiques dans lesquelles elles seront implantées, les zones d'innovation généreront des nouvelles occasions de croissance pour les entreprises et l'économie du Québec.





- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et ministre responsable du développement économique régional

- Sylvie Pinsonnault, première vice-présidente, Stratégies, solutions d'affaires et innovation





Les journalistes qui souhaitent y assister peuvent s'inscrire à l'événement en suivant le lien ci-dessous. Le lien de connexion leur sera envoyé la journée précédant la tenue de la Matinée.

Lien d'inscription

