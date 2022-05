HÉROUX-DEVTEK PRÉSENTE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2022 ET L'EXERCICE 2022





Faits saillants du T4

Ventes de 147,5 millions de dollars, comparativement à 155,0 millions de dollars il y a un an

Résultat opérationnel de 11,5 millions de dollars comparativement à 12,2 millions de dollars il y a un an

BAIIA ajusté 1 de 22,1 millions de dollars, ou 15,0 % des ventes, comparativement à 25,0 millions de dollars, ou 16,1 % des ventes, il y a un an

de 22,1 millions de dollars, ou 15,0 % des ventes, comparativement à 25,0 millions de dollars, ou 16,1 % des ventes, il y a un an Bénéfice par action de 0,33 $, en hausse par rapport à 0,24 $ il y a un an, ou BPA ajusté de 0,38 $, comparativement à 0,28 $ il y a un an

Nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités, annoncée aujourd'hui, aux termes de laquelle la Société peut racheter jusqu'à 1,9 million d'actions

LONGUEUIL, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2022. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Je suis fier des résultats que nous avons obtenus pour le quatrième trimestre en dépit des turbulences. Par rapport au trimestre précédent, nos livraisons à nos clients des secteurs de l'aviation civile et de la défense à l'échelle mondiale ont augmenté de 12,5 % grâce à l'excellent travail et à l'engagement de nos employés », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Notre bilan est solide et nous servons des clients de renommée mondiale. Nous entendons assurément continuer à livrer des produits de qualité, tout en travaillant étroitement avec nos clients et en saisissant de nouvelles occasions sur le marché », a-t-il ajouté.

« Alors que le monde se remet lentement de la pandémie, nous faisons maintenant face à des défis de nature macroéconomique et géopolitique, et prévoyons que le contexte opérationnel dans lequel nous évoluons demeurera difficile pour les trimestres à venir. Grâce à notre situation financière, à nos relations solides avec les fabricants d'équipement d'origine (« OEM ») et à nos employés dévoués, nous pourrons toutefois continuer de générer un niveau élevé de rendement, comme en témoignent nos résultats du quatrième trimestre », a ajouté M. Brassard.

Aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé de lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour l'exercice 2023. « Notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités de l'exercice 2022 a été bien reçue par les actionnaires et la Société a respecté son engagement de racheter le nombre total d'actions autorisé aux termes du programme. Avec l'objectif d'optimiser la répartition du capital, nous pensons que c'est un moyen flexible qui nous permet de saisir des occasions de croissance organique et par acquisitions, tout en maintenant notre solide posture financière », a conclu M. Brassard.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars (en milliers, sauf les données par action) 2022 2021 2022 2021 Ventes 147 459 $ 154 989 $ 536 087 $ 570 685 $ Résultat opérationnel 11 463 12 229 44 758 34 096 Résultat opérationnel ajusté1 13 772 13 848 47 067 45 211 BAIIA ajusté1 22 149 24 975 83 049 88 297 Résultat net 11 459 8 802 32 140 19 813 Résultat net ajusté1 13 158 10 169 33 839 29 034 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 10 016 31 565 63 166 89 188 Flux de trésorerie disponibles1 6 843 22 691 45 894 67 665 en dollars par action







Bénéfice par action dilué 0,33 $ 0,24 $ 0,90 $ 0,55 $ BPA ajusté1 0,38 0,28 0,95 0,80 Aux



31 mars 2022 31 mars 2021 Carnet de commandes fermes2



682 000 $ 717 000 $ 1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » pour les définitions et

les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables. 2 Représente les commandes fermes.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 4,9 % pour s'établir à 147,5 millions de dollars, par rapport à 155,0 millions de dollars il y a un an. Les ventes dans le secteur de la défense se sont établies à 109,5 millions de dollars, en hausse de 2,1 %, par rapport à 107,3 millions de dollars, en raison notamment de l'accélération des livraisons en vertu des contrats visant le F-18 de Boeing, le CH-53K de Sikorsky et le MQ-25 de Boeing, ainsi que d'une hausse du volume de livraisons de pièces de rechange. Les ventes dans le secteur civil ont diminué de 9,7 millions de dollars pour s'établir à 37,9 millions de dollars. La diminution s'explique principalement par la baisse du nombre de livraisons pour les programmes d'avions commerciaux gros porteurs et par le rapatriement par des clients de certains contrats visant des OEM (niveau 2) dans le cadre des programmes d'avions commerciaux gros porteurs, en partie contrebalancés par la hausse des livraisons pour les programmes de jets d'affaires exclusifs.

Le résultat opérationnel a diminué, passant de 12,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent à 11,5 millions de dollars, en raison principalement de la hausse des éléments non récurrents. En excluant ces éléments non récurrents, le BAIIA ajusté s'est établi à 22,1 millions de dollars, ou 15,0 % des ventes, comparativement à 25,0 millions de dollars, ou 16,1 % des ventes, il y a un an, en raison de l'incidence négative des fluctuations des taux de change de 1,4 million de dollars sur douze mois, ce qui représente 1,0 % des ventes, et d'une diminution de la production dans le contexte difficile actuel.

Le bénéfice par action a augmenté, passant de 0,24 $ par action il y a un an à 0,33 $ par action, ou de 0,28 $ par action à 0,38 $ par action sur une base ajustée, en raison de la baisse des frais financiers nets et de la charge d'impôt sur le résultat.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022

Les ventes consolidées ont diminué de 6,1 % pour s'établir à 536,1 millions de dollars, comparativement à 570,7 millions de dollars il y a un an, en raison notamment de l'incidence négative des fluctuations des taux de change de 21,9 millions de dollars, représentant 3,8 % des ventes. En excluant ce facteur, les ventes dans le secteur civil ont reculé de 37,7 millions de dollars, en raison principalement de la baisse des ventes dans le cadre des programmes d'avions civils gros porteurs, l'incidence de la pandémie ne s'étant pas encore entièrement fait sentir l'année dernière, tandis que les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 6,6 %, passant de 377,5 millions de dollars à 386,7 millions de dollars.

Le résultat opérationnel a augmenté pour s'établir à 44,8 millions de dollars, comparativement à 34,1 millions de dollars pour l'exercice précédent, en raison principalement des charges de restructuration de 11,1 millions de dollars comptabilisées au cours de l'exercice précédent. En excluant ces éléments, le BAIIA ajusté s'est établi à 83,0 millions de dollars, comparativement à 88,3 millions de dollars, demeurant stable à 15,5 % en pourcentage des ventes.

Le bénéfice dilué par action a augmenté, passant de 0,55 $ il y a un an à 0,90 $, tandis que le BPA ajusté a augmenté, passant de 0,80 $ il y a un an à 0,95 $, en raison des facteurs décrits ci-dessus.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022, la dette nette s'établissait à 152,1 millions de dollars, en baisse comparativement à 157,5 millions de dollars il y a un an. La situation de dette nette de la Société est demeurée relativement stable tout au long de l'exercice, avec un ratio dette nette/BAIIA ajusté de 1,8, les flux de trésorerie disponibles générés ayant contrebalancé le montant de 43,0 millions de dollars affecté à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. La Société n'est pas tenue d'effectuer de remboursements de capital obligatoires sur ses facilités de crédit avant juin 2027.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Au cours de l'exercice, Héroux-Devtek a annoncé qu'elle procédait à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, puis a conclu cette offre qui a donné lieu au rachat et à l'annulation du nombre maximal d'actions ordinaires permis, soit 2,4 millions d'actions, pour une contrepartie totale de 43 millions de dollars, à un prix moyen par action de 17,83 $. De ce nombre, 256 645 actions ont été rachetées au cours du quatrième trimestre pour la valeur de 4,4 millions de dollars.

La Société a déposé auprès de la Bourse de Toronto un avis d'intention de procéder à une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités, en vertu de laquelle la Société peut acquérir jusqu'à 1,9 million (ou environ 5,5 %) d'actions ordinaires émises et en circulation de Héroux-Devtek. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées, le moment où la Société procédera à ces rachats et le prix auquel les actions ordinaires seront rachetées seront déterminés par Héroux-Devtek. Pour la direction, l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités continue de représenter une méthode flexible de répartition du capital visant la création de valeur pour les actionnaires, sans compromettre la capacité de la Société à poursuivre des initiatives de croissance futures, qu'il s'agisse de nouveaux contrats ou d'acquisitions d'entreprises.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le jeudi 19 mai 2022, à 8 h 30 HE. Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-888-390-0549 (Amérique du Nord) ou le 1-416-764-8682 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web de Héroux-Devtek au www.herouxdevtek.com/fr/evenements ou encore à https://bit.ly/3vBb5gX . Une présentation connexe est également disponible sur le site Web de Héroux-Devtek à https://www.herouxdevtek.com/fr/investisseurs/documents-financiers .

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant sans frais au 1-888-390-0541 et en composant le code 338473 sur votre clavier téléphonique. Numéro de téléphone local : 416-764-8677. Cet enregistrement sera accessible à compter du jeudi 19 mai 2022, dès 11 h 30 (HE), et ce, jusqu'à 23 h 59 (HE) le jeudi 26 mai 2022.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités de Héroux-Devtek, ses clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. Il faut noter que la présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive, et que le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Perspectives économiques » de la section Aperçu général, ainsi qu'à la rubrique « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2022 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

