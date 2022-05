Xago, une Crypto Fintech innovante basée en Afrique du Sud, annonce le lancement de XUS pour soutenir le dollar américain





Xago Technologies (Pty) Ltd, basée à CAPE TOWN, en Afrique du Sud, annonce le lancement de Xago XUS qui soutient le dollar américain, permettant aux clients de déposer et de verser des fonds, en dollar américain et en USDC via la plateforme Xago.

Fondée en 2016, Xago permet aux entreprises et aux particuliers d'envoyer de l'argent instantanément, pour un coût bien moindre en comparaison avec les opérateurs traditionnels, le tout avec la certitude que la transaction est hautement sécurisée, conforme et en sachant exactement quand elle arrive à son point de paiement.

"Les pays d'Afrique sont les plus pauvres du monde, mais les particuliers se voient facturer les frais de transfert d'argent internationaux les plus élevés, jusqu'à 14,5% en Afrique du Sud, par exemple. Xago s'engage à développer des capacités de transaction et de négociation innovantes, plus rapides que jamais et à faible coût, apportant la certitude à nos clients à un moment où le monde est encore sous le fardeau des coûts de la pandémie de Covid-19. Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du stablecoin XUS qui permet à nos clients partout dans le monde d'effectuer des transactions avec des dollars américains. Les fonds arriveront désormais à destination en quelques heures, et non en quelques jours, et pour un coût bien inférieur à la moyenne mondiale d'un peu plus de 6%. Il s'agit de la première des nombreuses nouvelles pièces stables qui seront disponibles sur la plateforme Xago", confirme Mark Chirnside, PDG et co-fondateur de Xago.

XUS est également disponible sur l'application mobile révolutionnaire de Xago, dont une nouvelle version est sortie récemment. L'application a été développée avec des technologies informatiques neuromorphiques avancées (de future génération) pour simuler la reconnaissance humaine afin de protéger les clients de toute activité frauduleuse possible. L'application est la première de son genre au monde.

À propos Xago Technologies (Pty) Ltd.

Les banques, les plateformes de commerce électronique, les détaillants, les opérateurs de téléphonie mobile, les échanges cryptographiques, les sociétés de produits de base et les propriétaires d'entreprises internationales s'associent à Xago pour transférer de l'argent vers et depuis l'Afrique rapidement, en toute sécurité, de manière conforme, à moindre coût et avec CERTITUDE. Xago est auditée par Mazars, et notre équipe de direction travaille avec les régulateurs financiers sud-africains (l'IFWG) et défend une réglementation équitable du secteur de la cryptographie depuis sa création. Xago exploite la puissance des réseaux mobiles, de vente au détail et de la technologie blockchain et joue un rôle crucial dans la transformation de l'industrie du paiement en contournant les coûts et les retards de paiement traditionnels et mettant l'accent sur l'autonomisation des personnes en Afrique. www.xago.io

