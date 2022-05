/R E P R I S E -- Invitation aux Médias - Annonce pour l'attraction et l'établissement durable des étudiantes et étudiants étrangers en région/





RIMOUSKI, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'attraction et l'établissement durable des étudiantes et étudiants étrangers en région.

La conférence de presse aura lieu :

DATE : Jeudi 19 mai 2022 HEURE : 10 h LIEU : Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Salle ATRIUM

300 Allée des Ursulines

Rimouski (Québec) G5L 3A1

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à [email protected], avant 8 h le 19 mai 2022. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel.

Une période de questions suivra la présentation.

Le point de presse sera également diffusé en direct sur la page Facebook du ministre Jean Boulet?: https://www.facebook.com/JeanBouletCAQ

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :