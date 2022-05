/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant une annonce importante en matière d'infrastructures récréatives et sportives à Ville-Marie dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue/





VILLE-MARIE, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, au nom la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en compagnie du maire de Ville-Marie, M. Martin Lefebvre, procédera à une annonce en matière d'infrastructures récréatives et sportives à Ville-Marie.

Pour l'occasion, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, sera présente par vidéoconférence préenregistrée.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 9 h, le 19 mai. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de sa situation.

DATE : Le jeudi 19 mai 2022 à 11 h 15 Arrivée des participants dès 11 heures



LIEU : Ville-Marie



Annonce seulement en présentiel

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

