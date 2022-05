Inscrivez-vous au Défi Tchin-tchin dans mon camp !





MONTRÉAL, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 4 au 8 juillet prochain, c'est le grand retour du Défi Tchin-tchin dans mon camp ! La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) et la Fondation Tremplin Santé invitent tous les camps du Québec à s'inscrire à la nouvelle édition du Défi Tchin-tchin dans mon camp1. Dans le cadre de la semaine du Défi, les jeunes campeurs et campeuses s'amuseront tout en apprenant sur l'importance de la saine hydratation.



Cette année, au menu : des tchin-tchin haut la main avec les gourdes d'eau, des activités amusantes et éducatives clés en main, un guide d'animation pour relever le défi avec succès, du matériel promotionnel, des prix de participation, des trophées pour les camps champions et encore plus!

Inscrivez-vous dès maintenant, c'est entièrement gratuit! Les camps inscrits au Défi Tchin-tchin dans mon camp avant le 17 juin 2022 recevront des autocollants à l'effigie du Défi à distribuer aux enfants. Faites vite, c'est premier arrivé, premier servi! De plus, tous les camps participant au Défi courent la chance de gagner l'un des 8 lots de matériel pour préparer de l'eau aromatisée.

« Les activités proposées par le Défi contribuent à valoriser et à rendre la consommation de l'eau plus amusante et attrayante pour les jeunes campeurs et campeuses. L'eau devient donc la boisson de choix, et ce, au détriment des boissons sucrées qui sont très souvent populaires l'été ! », soulève Jalila Mafhoum, infirmière clinicienne et chargée de la campagne J'ai soif de santé!

« L'été, bien s'hydrater est encore plus important pour prévenir les coups de chaleur. L'engagement des camps envers la promotion de l'eau est nécessaire pour la santé de nos jeunes. Avec ce défi et en agissant comme modèle de saine hydratation pendant l'été, ils font une différence ! », poursuit Karine Chamberland, nutritionniste et coordonnatrice Québec pour la Fondation Tremplin Santé.

L'an dernier, partout à travers le Québec, 325 camps et près de 20 000 jeunes ont relevé le Défi Tchin-tchin dans mon camp. Embarquez dans le mouvement! Pour en savoir plus sur le Défi Tchin-tchin dans mon camp, https://soifdesante.ca/fr/24/defi-tchin-tchin-dans-mon-camp.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec, la Coalition québécoise sur la problématique du poids est appuyée par plus de 700 partenaires issus de la santé, de la recherche, de l'environnement, de la nutrition, de l'activité physique, ainsi que des milieux municipal et scolaire. Son mandat est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires et des politiques publiques, afin de favoriser la mise en place d'environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir l'obésité et les maladies chroniques. Pour plus de détails: cqpp.qc.ca.

À propos de la Fondation Tremplin Santé

La Fondation Tremplin santé a pour mission de soutenir le développement d'environnements sécuritaires et favorables à l'adoption de saines habitudes de vie en contexte de loisir, l'accessibilité des jeunes de milieux financièrement défavorisés à des activités de loisir et les organisations de loisir dans l'intégration de saines habitudes de vie à leurs activités. Pour en savoir plus, tremplinsante.ca.

1 Le Défi Tchin-tchin dans mon camp s'inscrit dans le cadre de la campagne J'ai soif de santé ! . Il constitue une adaptation du Défi Tchin-tchin déployé dans les services de garde scolaire et les services de dîneurs pendant la troisième semaine du mois de mars, une initiative conjointe de l'Association québécoise de la garde scolaire et de la Coalition Poids.

