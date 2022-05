Align annonce un renforcement de son équipe de direction au Royaume-Uni et dans l'EMEA pour soutenir une croissance soutenue





Align, le premier fournisseur mondial de solutions d'infrastructures technologiques, se félicite d'une croissance significative dans l'ensemble des marchés britanniques et EMEA, et remanie son équipe de direction pour soutenir la demande croissante. La nomination de Giulia Marcolina au poste de directrice générale et de Mike Konold au poste de directeur des solutions AV au siège britannique d'Align permettra à l'équipe de proposer des technologies collaboratives innovantes et des solutions AV de pointe.

Giulia a plus de 25 années d'expériences dans les TI. Elle a précédemment travaillé comme responsable des programmes d'Align, supervisant la relocalisation du siège social et les projets de consolidation pour des clients tels que Blackrock, Total Gas and Power, et UBS. À cette nouvelle fonction, elle dirigera l'équipe de chefs de projets d'Align pour consolider les relations commerciales pérennes d'Align et élaborer des programmes technologiques complexes, y compris la conception et la construction de bureaux, les infrastructures câblées, et les solutions AV et de sécurité.

"Les connaissances et l'expérience approfondies de Giulia sur l'ensemble du spectre des technologies du lieu de travail, ainsi que son style de leadership collaboratif, joueront un rôle central pour permettre à Align d'atteindre ses objectifs stratégiques", déclare Jim Dooling, CEO et président d'Align. "Avec son expertise et son souci du détail, sa contribution sera cruciale pour stimuler les revenus, augmenter notre présence dans toute l'EMEA, autonomiser notre équipe et améliorer l'expérience client."

"Je suis ravie d'avoir l'opportunité de diriger une solide équipe de spécialistes sectoriels dans l'optique de promouvoir notre vision stratégique", déclare Giulia. "Je me réjouis à l'idée de mettre mon expertise à profit pour développer notre équipe, permettre à nos spécialistes de fournir des solutions TI innovantes au Royaume-Uni et dans l'EMEA, et de faire avancer notre mission en tant que chef de file des solutions technologiques."

Align accueille Mike Konold, qui a 25 ans d'expérience dans le secteur audiovisuel, la téléphonie et les réseaux. En tant que directeur des solutions AV d'Align, il travaillera au côté des clients pour concevoir et intégrer des solutions AV de pointe et dynamiques afin d'optimiser la collaboration et l'engagement des employés. Avant d'intégrer l'équipe à Londres, il a travaillé comme responsable des plateformes collaboratives chez Schroders.

"Mike présente un bilan approfondi et éprouvé dans les environnements AV et les nouvelles constructions", déclare Giulia. "En tant que nouveau directeur des solutions AV, il jouera un rôle essentiel dans le renforcement de notre portefeuille de services professionnels."

"L'équipe d'Align a une riche histoire de positionnement et d'assistance à la clientèle au service de la croissance future et de l'innovation technologique, et je suis ravi d'en faire partie", déclare Mike. "Ayant connu le côté du client, j'apporte une perspective unique à l'équipe et me réjouis à l'idée de construire et fortifier les relations avec les clients actuels et futurs d'Align."

À propos d'Align

Align est un chef de file mondial des solutions d'infrastructures technologiques. Depuis plus de 35 ans, de grandes entreprises du monde entier font confiance à Align pour les orienter face aux défis des TI en fournissant des solutions complètes et sécurisées pour l'évolution commerciale et la croissance. Align est basé à Dallas, au Texas, et dispose de bureaux à New York, à Londres, à Chicago, à San Francisco, en Arizona, au New Jersey, et en Virginie. Plus d'informations sur www.align.com, et suivez @AlignITAdvisor.

