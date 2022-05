Augmentation de la confiance en la capacité de la haute direction à gérer les perturbations





TORONTO, le 19 mai 2022 /CNW/ - Odgers Berndtson, une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés présente dans 33 pays, a découvert que les gestionnaires d'entreprise du monde entier ont davantage confiance dans la haute direction de leur entreprise qu'il y a deux ans.

Le sondage portant sur la confiance dans la direction d'entreprise pour l'année 2022 a été réalisé en collaboration avec la firme de recherche et de conseil Forrester. L'indice conjoint révèle que 42 % des cadres d'entreprise, dans un large éventail de secteurs et de zones géographiques, sont convaincus que leurs organisations sont dirigées par les bonnes personnes. Il y a deux ans, Odgers Berndtson a publié les résultats de son premier sondage portant sur la confiance dans la haute direction d'entreprise, qui révélait alors que seuls 24 % des gestionnaires avaient confiance dans la haute direction de leur entreprise.

Dans l'édition de 2022, pour laquelle 1 100 cadres ont été interrogés, la majorité des répondants (90 %) ont déclaré que leur organisation avait été touchée par des perturbations, tout en indiquant que leurs organisations avaient connu une croissance (71 %). Selon les résultats du sondage, l'indice de confiance a pratiquement doublé au cours des deux dernières années. Cela s'explique par le fait que les membres de la haute direction ont tenu les rênes de leur organisation avec brio à travers les perturbations de la pandémie.

L'indice signale également plusieurs autres éléments qui permettent d'expliquer cette progression de la confiance. La technologie, dont l'adoption s'est considérablement accrue pendant la pandémie, est de plus en plus considérée comme un outil facilitateur plutôt que comme un élément perturbateur. En effet, 44 % des cadres la considèrent désormais comme une force perturbatrice, soit une réduction par rapport à il y a deux ans, où les résultats indiquaient 62 %.

Qui plus est, une approche robuste en ce qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) ainsi que les questions environnementales, sociales et de gouvernance est devenue un facteur de succès pendant la pandémie de COVID-19. Le sondage montre qu'une majorité impressionnante (87 %) de cadres estiment que leur entreprise a apporté des changements positifs à cet égard. La plupart (88 %) ont également confiance dans la capacité de leur haute direction à continuer de s'améliorer dans ces domaines.

La majorité (79 %) des cadres pensent également que le niveau de perturbation va soit augmenter, soit se maintenir. Parmi tous les postes de haute direction, le rôle perçu comme le plus important pour gérer avec succès cette perturbation est celui de chef ou cheffe de la direction, et cela de manière catégorique (85 %).

Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada, a déclaré : « Pour les membres de la haute direction du monde entier, la pandémie s'est avérée le test ultime de leur force de caractère. Nombre d'entre eux ont su inspirer confiance et traverser l'épreuve à la tête d'entreprises devenues plus fortes et plus prospères. Mais il y en a beaucoup qui n'y sont pas arrivés. Ceux qui ne font pas partie des 42 % n'ont pas réussi à se réaligner sur un nouvel objectif clair. Cela leur a coûté des parts de marché et, surtout, les meilleurs éléments de leur personnel. Pour les membres de la haute direction, le message est clair : dominer son marché repose sur le talent, et la confiance dans le leadership se trouve au coeur de l'attraction et de la rétention des meilleurs talents. »

« Alors que le monde continue de faire face à des défis économiques, environnementaux, sociétaux et technologiques de plus en plus importants, il sera plus que jamais important d'avoir un leadership fort et des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance audacieuses », explique Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. « Ces deux ingrédients seront essentiels pour attirer et retenir les meilleurs talents et, ultimement, favoriser la réussite de l'entreprise. »

Bien que la confiance soit beaucoup plus grande qu'il y a deux ans, 44 % des cadres ont déclaré que leur haute direction avait affiché un rendement moyen ou médiocre au plus fort de la pandémie. Comme d'autres perturbations sont attendues, les hauts dirigeants et hautes dirigeantes qui se classent dans cette catégorie risquent ainsi d'avoir du mal à inspirer confiance à leurs équipes lors de la prochaine crise.

