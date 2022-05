Cepheid reçoit le marquage CE pour Xpert® Xpress CoV-2 plus





La nouvelle version « plus » du test ajoute un 3e gène cible pour améliorer la détection de futurs variants de SARS-CoV-2

SUNNYVALE, Calif, Le 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cepheid a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu le marquage CE pour Xpert® Xpress CoV-2 plus, un test de diagnostic moléculaire rapide pour la détection qualitative du virus responsable de la COVID-19.

Les virus sont en constante évolution du fait de mutations et celles-ci peuvent favoriser l'apparition de nouveaux variants munis de caractéristiques uniques. Plusieurs variants du virus responsable de la COVID-19 ont été documentés dans le monde entier pendant la pandémie. Cepheid aborde de manière proactive cette diversité génétique croissante en optimisant la couverture génétique. La nouvelle version plus du test incorpore une 3e cible génétique conservée pour la détection de SARS-CoV-2 afin de relever le défi des futures mutations virales et d'optimiser les sondes génétiques spécifiques de la nucléocapside afin de permettre une détection systématique du virus.

Xpert Xpress CoV-2 plus rejoint Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus et les autres tests du portefeuille croissant de tests respiratoires PCRplus de Cepheid, qui offrent des résultats respiratoires rapides, précis et exploitables. Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus continue à représenter le produit le plus approprié dans les cas où de multiples virus responsables de syndromes grippaux sont en circulation. Xpert Xpress CoV2 plus est approuvé pour une utilisation universelle, y compris pour le dépistage des personnes ne présentant aucun symptôme ou celles pour lesquelles il existe des raisons de suspecter une infection COVID-19.

Xpert Xpress CoV-2 plus est conçu pour être utilisé sur la totalité des plus de 40 000 systèmes GeneXpert® de Cepheid en place dans le monde entier. Ce test peut offrir une détection rapide à la demande de SARS-CoV-2 dans un délai de 20 minutes seulement pour des résultats positifs.1

« Depuis le début de la pandémie, nous avons concentré tous nos efforts à garder un temps d'avance sur la dérive génétique de SARS-CoV-2 et nous avons conçu nos tests en prévision des variants actuels et des variants futurs potentiels. » indique David Persing, M.D., Ph.D., EVP, et directeur scientifique. « La haute sensibilité de ce test est à présent particulièrement importante pour les initiatives « Test-to-Treat » (tester pour traiter) récemment annoncées, pour lesquelles le dépistage précoce est important si l'on souhaite obtenir les meilleurs résultats cliniques avec les traitements antiviraux. »

Les expéditions de Xpert Xpress CoV-2 plus devraient débuter en mai.

Consulter www.cepheid.com/coronavirus pour de plus amples renseignements, des vidéos et des notices.

Avec arrêt prématuré du test pour les positifs uniquement ; compte-rendu des négatifs en 30 minutes environ

À propos de Cepheid

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une société de diagnostic moléculaire de premier plan qui fait partie de l'activité diagnostic de Danaher Corporation (NYSE : DHR). Cepheid se consacre à l'amélioration des soins de santé en développant, fabriquant et commercialisant des systèmes et des tests moléculaires précis tout en restant faciles à utiliser. En automatisant des procédures manuelles particulièrement complexes et chronophages, les solutions de la société permettent aux établissements de toute taille de réaliser des tests de diagnostic moléculaire sophistiqués pour le dépistage de maladies causées par des micro-organismes pathogènes et de maladies d'origine génétique. Grâce à ses compétences solides en biologie moléculaire, la société se concentre sur les applications pour lesquelles des résultats de test précis, rapides et pertinents sont les plus nécessaires, telles que la prise en charge des maladies infectieuses et du cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site: http://www.cepheid.com/fr.

