80 % DES FRANÇAIS SONT STRESSÉS EN RAISON DE LA COVID-19 : UN THINK TANK RÉVÈLE LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR L'IMMUNITÉ NATURELLE DANS LE PAYS





C'est un chiffre pour le moins alarmant, mais il existe des moyens d'aider notre système immunitaire à lutter contre les conséquences du stress

BRUSSELS, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Il est évident que la pandémie a fait monter les niveaux de stress et d'anxiété en flèche dans le pays. Un nouveau rapport[1] du Fruit Juice Science Centre (Why we all need to love our immune health, naturally, inside out) a confirmé que 8 Français sur 10 sont stressés et ressentent de l'anxiété, ce qui a un impact négatif sur leur santé immunitaire naturelle. De plus, sept personnes sur dix1 interrogées dans le cadre de cette étude pensent que le stress a un impact négatif sur leur santé immunitaire.

Le Dr Laurence Plumey explique que lorsque nous sommes stressés, notre corps a plus de mal à lutter contre les maladies. « Le stress chronique augmente la durée des réponses adaptatives comme la sécrétion d'hormones du stress qui, à la longue, augmentent le risque cardio-vasculaires et diminuent la qualité des défenses immunitaires ».

De plus, près d'une personne sur cinq (18 %) en France ne sait pas ce qu'est l'immunité naturelle. Le Dr Gill Jenkins la définit comme suit : vivre de façon à maintenir un système immunitaire sain avant d'y ajouter d'autres protections, comme la vaccination ou le lavage des mains.

Il est étonnant de voir que 30 % des Français pensent qu'une bonne santé immunitaire n'est nécessaire qu'en hiver, alors qu'en fait, nous en avons besoin toute l'année. Et renforcer notre immunité naturelle n'est pas compliqué. Il a été prouvé qu'un apport suffisant de vitamines, entres autres en vitamine B9 et C, contribue à une bonne qualité de défenses immunitaires. En effet, la vitamine C stimule l'efficacité des globules blancs ? et la vitamine B9 est impliquée dans la qualité des divisions cellulaires » précise le Dr Laurence Plumey. Or, le jus d'orange 100% pur jus est riche de ces deux vitamines.

En effet, un verre de 150 ml de jus d'orange fournit 84 % de la valeur nutritionnelle de référence (VNR) d'une personne pour la vitamine C. Un apport important dont il serait dommage de se priver le matin au petit déjeuner, surtout quand on sait que celui -ci est souvent insuffisant et que la consommation d'agrumes riches en vitamine C est loin d'être assurée sur le restant de la journée fait remarquer le Dr Laurence Plumey.

Le jus d'orange contient également de la vitamine B9, mais aussi du potassium et des polyphénols, utiles à la santé du système cardio-vasculaire. En effet, le potassium contribue au maintien d'une pression artérielle normale et les polyphénols ont des vertus anti-oxydantes.

Des scientifiques de l'Université de Toronto ont d'ailleurs estimé que la consommation régulière et raisonnable de jus de fruits pouvait contribuer à réduire de 33 % le risque de décès d'un AVC[2].

Par ailleurs, le jus d'orange 100 % pur jus contient de l'hespéridine en abondance, le jus d'orange pressé commercialisé contenant trois fois plus de ce polyphénol antioxydant que le jus pressé maison.

Selon la nouvelle étude du Fruit Juice Science Center, plus de la moitié des personnes interrogées (51 %) n'avaient encore jamais entendu parler des polyphénols, et pourtant plusieurs travaux de recherche ont confirmé leurs bienfaits pour la santé vasculaire et cognitive.

Plus précisément, il a été prouvé que l'hespéridine apporte un soutien antibactérien et antiviral. Les scientifiques ont d'ailleurs commencé à enquêter sur la possibilité d'utiliser l'hespéridine dans le développement de nouveaux médicaments contre la Covid-19.

Les conséquences du stress

En plus d'avoir un impact direct sur notre santé immunitaire, le stress peut entraîner d'autres types de comportements délétères.

Par exemple, la consommation d'aliments à faible teneur en nutriments : 41 % des gens se tournent vers la livraison à domicile et les plats tout prêts pour soulager le stress. La consommation d'alcool augmente également de 19 % chez les personnes qui sont stressées ou qui ressentent de l'anxiété tous les jours ou presque.

Il est donc important d'utiliser des techniques de gestion du stress. La respiration diaphragmatique, le sport et la déconnexion des écrans peuvent y contribuer. Une étude a révélé que la pratique régulière des séances de sport de moins de 60 minutes à intensité forte et modérée amélioraient les défenses immunitaires et la santé métabolique[3].

Comment ajuster son style de vie pour booster l'immunité naturelle

Notre immunité naturelle repose sur plusieurs autres apports nutritionnels. La vitamine D, connue comme la vitamine du soleil est également présente dans les poissons gras (sardines, maquereaux, saumon, harengs) les aliments enrichis. Elle est très importante pour notre santé immunitaire.

Les autres aliments riches en acide folique (vitamine B9) comprennent les légumes-feuilles, les pois chiches, les haricots rouges, les céréales enrichies, le brocoli et les choux de Bruxelles. Les acides gras oméga-3 renforcent également l'immunité naturelle. On les trouve dans les poissons gras, les noix et les graines.

Il a également été démontré qu'un sommeil de bonne qualité renforce la santé immunitaire : 30 % des personnes qui sont stressées tous les jours ou presque dorment moins de six heures par nuit. Essayez de vous détendre et d'éteindre tous vos écrans une heure avant d'aller vous coucher.

Selon le Dr Laurence Plumey, nous pouvons améliorer notre immunité naturelle et nous préparer à mieux lutter contre les maladies en prenant les mesures adéquates. « Nous pouvons tous améliorer notre immunité naturelle, en comptant sur des comportements facilement réalisables au quotidien tels que manger varié et équilibré, bien dormir et bien bouger. Le corps s'occupe du reste en nous défendant contre les agressions extérieures. De plus, il faut savoir que c'est la régularité qui compte ; c'est elle qui est garante d'un corps sain et il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire.

Les quatre conseils du Fruit Juice Science Center pour améliorer notre santé immunitaire naturellement:

Nº 1. Gérez le stress au quotidien : soulagez le stress en vous promenant dans la nature, en pratiquant la respiration diaphragmatique et en vous déconnectant de vos écrans. Cela pourra vous aider à mieux dormir et vous motiver à manger plus sain.

Nº 2. Bougez : faites de l'exercice, qu'il s'agisse de marcher rapidement, de courir ou de faire du sport à la maison. Essayez d'augmenter votre rythme cardiaque et de transpirer plusieurs fois par semaine. La libération d'endorphines fait des merveilles contre le stress et la mauvaise humeur.

Nº 3. Dormez bien : essayez de vous assurer un sommeil de qualité. Se détendre avant de se coucher favorise un sommeil plus réparateur, et aller se coucher et se réveiller à la même heure tous les jours crée une sorte de routine apaisante.

Nº 4. Boostez votre santé immunitaire naturellement : optimisez votre santé immunitaire naturelle tout au long de l'année. Pour cela, dans le cadre d'une alimentation saine, variée et plus riche en végétaux, il est bon de penser à boire son verre de 150 ml de jus d'orange 100 % pur jus par jour. Les nutriments essentiels contenus dans ce jus améliorent notre santé immunitaire et boostent notre immunité naturelle. De plus, il contient 84 % de la valeur nutritionnelle de référence (VNR) fixée pour la vitamine C en Europe.

Le Fruit Juice Science Center est un organisme d'information scientifique. Notre mission est de fournir des informations factuelles sur le rôle du jus de fruits 100 % pur jus dans l'alimentation et la santé.

Notes pour les éditeurs

Selon la législation, le jus de fruits 100 % pur jus ne peut pas contenir de sucres ajoutés ni de conservateurs. Les jus de fruits 100 % pur jus ne peuvent pas être comparés aux sodas et aux autres boissons sucrées. Des études ont montré que :

La consommation quotidienne de jus de fruits n'entraîne aucun changement significatif du poids ni de l'IMC.

Le jus d'orange a un indice glycémique faible (50), en partie en raison de sa teneur naturelle en fructose.

naturelle en fructose. L'hespéridine ralentit l'absorption intestinale du sucre des fruits, ce qui explique l'indice glycémique moindre du jus d'orange. La consommation régulière de jus de fruits 100 % pur jus n'a aucun impact sur le contrôle de la glycémie, la sensibilité à l'insuline ou le risque de diabète de type 2.

[1] UK Wrecking Their Immune Health Thanks To

COVID-19 Stress - Why we all need to love our immune health, naturally, inside out; hiver 2022

[2] https://fruitjuicesciencecentre.eu/en/news/new-super-study-looks-at-role-of-fruit-vegetables-and-juices-in-lowering-cardiovascular-risk-in-4-million-adults#:~:text=Looking%20at%20the%20detail%2C%20the,lowered%20risk%20by%2013%20percent.

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254618301005 - The compelling link between physical activity and the body's defence system

