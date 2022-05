Openbravo signe un contrat de distribution avec l'intégrateur Hardis Group pour accélérer les stratégies de commerce unifié des retailers





LILLE, France, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Openbravo, éditeur de solutions omnicanales full web pour un commerce agile et innovant, met en place une politique de distribution indirecte ambitieuse, afin d'accompagner sa croissance en France, notamment sur le segment du mid-market. L'éditeur espagnol signe un partenariat d'envergure avec Hardis Group, société de conseils et de services IT, intégrateur éditeur de logiciels pour la logistique, notamment spécialiste de l'accélération du commerce digital en B2B, B2C et D2C.

Hardis Group devient donc revendeur et intégrateur des solutions de gestion du point de vente et d'amélioration de l'expérience client d'Openbravo.

Fort d'un développement constant depuis l'ouverture de la filiale en France il y a quatre ans et d'un portefeuille de références croissant, Openbravo ouvre ce canal de vente indirecte pour asseoir sa présence sur le territoire national. Openbravo assure les développements logiciels et l'hébergement, les partenaires gèrent l'intégration et le conseil.

Hardis Group a lancé récemment une activité Digitale Commerce afin d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur du commerce digital. Le groupe propose un accompagnement global, depuis le conseil en stratégie omnicanale jusqu'à l'intégration et l'exploitation de systèmes d'information composables » dédié à l'accélération de la stratégie digitale. Ainsi, grâce à la plateforme de commerce unifié d'Openbravo, Hardis Group permet aux retailers de bénéficier d'une solution fluide.

L'intégrateur a retenu Openbravo pour sa capacité à apporter une réponse adaptée aux enjeux du commerce omnicanal et à améliorer l'expérience client. Ce partenariat s'inscrit également autour de valeurs communes telles que permettre aux utilisateurs de se concentrer sur l'essentiel (leur métier, l'agilité et la performance opérationnelle) grâce à des outils mobiles et intuitifs. La relation s'est officialisée par la signature d'un contrat Business Alliance.

"Aujourd'hui, Openbravo gère en direct les grands comptes et les comptes stratégiques du retail. Pour continuer à adresser le mid-market, il était essentiel de s'appuyer sur des partenaires intégrateurs avec une forte expertise métier du retail. Ce partenariat avec Hardis est la concrétisation d'une volonté commune et le résultat d'une collaboration fructueuse sur plusieurs dossiers" commente Christophe Dubuis, Directeur des ventes France et Europe du Nord chez Openbravo.

"Nos équipes sont enthousiastes à l'idée de relever de nouveaux challenges avec Openbravo et sont confiantes sur le succès de cette collaboration réunissant des spécialistes à fortes compétences sur un marché porteur. Openbravo apporte de vraies réponses aux problématiques du commerce et du e-commerce et nous permet de proposer les briques qui manquaient à notre offre. Par ailleurs, ces outils de nouvelle génération vont permettre aux enseignes de distribution de mieux maîtriser leurs ventes, leurs clients et leurs stocks grâce à une vision plus fine et temps réel." précise Yohann Durand, directeur de l'agence Ile-de-France et Nord d'Hardis Group.

A propos d'Openbravo

Openbravo est la plateforme logicielle de référence pour les enseignes qui souhaitent accélérer leur stratégie de commerce unifié et augmenter l'agilité de leurs opérations. Une plateforme entièrement modulaire pour intégrer le canal en ligne avec les magasins physiques, grâce à une gestion intelligente des commandes, une vue unique et en temps réel des clients et des stocks, et une solution magasin complète pour offrir des expériences plus personnalisées et plus pratiques. Tout en un et dans le Cloud.

Des retailers en France comme BUT, Norauto, Zôdio, SMCP, La Belle Iloise, Bureau Vallée et des leaders internationaux comme Toys "R" Us Iberia et Sharaf DG ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs back-office et 40 000 terminaux de points de vente dans plus de 50 pays. Visitez openbravo.com/fr.

A propos de Hardis Group

Société de conseil et de services IT, intégrateur Salesforce et éditeur de logiciels pour la logistique, Hardis Group s'est donné pour mission d'accélérer la transformation du commerce, de la supply chain et des systèmes d'information, notamment grâce aux technologies cloud. Ses 1 235 collaborateurs accompagnent les transformations stratégiques, organisationnelles et technologiques des entreprises, partout en Europe, afin de développer leur compétitivité, leur productivité et leur attractivité.

Hardis Group a réalisé un chiffre d'affaires de 132,7 millions d'euros en 2021. La société est implantée à Grenoble (siège social), Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Madrid, Utrecht et Varsovie. www.hardis-group.com

