Les motocyclistes québécois se rassemblent pour leurs droits et pour rendre hommage





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Quoi? Grand rassemblement des motocyclistes du Québec - Journée des Droits et Libertés des motocyclistes québécois (JDL)

Qui? Le Comité d'action politique motocycliste- Escargot (CAPM-Escargot);

Quand? Le dimanche 20 mai 2018 à 13 h;

Où? Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Trois-Rivières (QC)

Le dimanche 22 mai prochain, de 12 h à 14 h 30, le CAPM-E organise, pour la 26e année, la Journée des droits et libertés des motocyclistes québécois (la JDL, anciennement connue dans le milieu du monde de la moto sous le nom de la Journée du loup) sous le thème « Hommage à un leader pour un avenir sans discrimination ».

Le CAPM-E agit depuis 1993 en tant que représentant dans la promotion et la défense des droits et libertés des motocyclistes québécois. (www.capm.ca) Ce rassemblement sera l'occasion de rendre hommage à Serge Huard, un bâtisseur du CAPM-E et de faire le point sur des sujets d'actualités tels que :

La lutte contre les coûts d'assurance discriminatoires de la SAAQ pour les motocyclistes;

L'iniquité de la catégorisation des véhicules par la SAAQ pour fins de tarification;

Les pistes de solution que nous proposons à la SAAQ et au Ministère des Transports.

Le porte-parole du CAPM-E ainsi qu'un représentant du CA seront sur place, à Trois-Rivières, pour faire le point sur l'état de la situation et pour répondre à toutes les interrogations de la part des médias.

Après deux années de JDL virtuelles, des motocyclistes de toutes les régions de la province sont attendus à Trois-Rivières en grand nombre pour démontrer leur volonté et leur détermination à promouvoir et faire respecter leurs droits et libertés face au gouvernement et à ses mandataires.

SOURCE CAPM-E

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 02:17 et diffusé par :