UserZoom acquiert Testapic pour répondre à la demande croissante d'analyse et évaluation de l'expérience utilisateur (UX) en Europe.





L'acquisition de la société française leader dans le domaine de l'analyse de l'UX permet à UserZoom de mieux servir ses clients européens et mondiaux.

San Jose, Calif., 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- UserZoom, pionnier dans le domaine des insights et de l'expérience utilisateur (UX), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Testapic, la principale société d'évaluation UX en France. UserZoom peut ainsi permettre à davantage d'équipes digitales, à travers le monde, de collecter des insights utilisateurs de haute qualité dont elles ont absolument besoin pour construire des expériences online exceptionnelles.

Testapic est la solution d'analyse UX à distance leader en France, reconnue pour son approche innovante en matière de recherche utilisateur et son expertise méthodologique. Les critères de ciblage uniques du panel Testapic permettent aux entreprises de développer et de faire évoluer leurs capacités en matière d'évaluation UX, sur la base de retours personnalisés provenant de participants en Europe et dans le monde. Cette acquisition renforcera ses capacités de développement et de croissance grâce au soutien et aux investissements supplémentaires de UserZoom.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Testapic au sein de la famille UserZoom. Nous considérons qu'il s'agit d'un partenariat naturel pour répondre aux besoins croissants d'informations de qualité sur l'expérience utilisateur en Europe, et permettre aux entreprises d'offrir des expériences digitales personnalisées d'excellence", a déclaré Alfonso de la Nuez, cofondateur et co-PDG d'UserZoom. "Cette acquisition renforcera les capacités multilingues de notre panel. Elle consolidera aussi notre avance dans les plus grandes économies européennes avec un partenaire qui partage nos valeurs et notre expertise du domaine"

L'acquisition de Testapic était à la fois une adéquation commerciale et culturelle idéale au service de l'extension de la présence mondiale de UserZoom. Le savoir-faire de Testapic en termes de recrutement de participants, associées aux solutions innovantes de test et de benchmark de UserZoom, offrent aux clients un puissant système d'analyse UX, comprenant des études de haute qualité, une recherche intelligente de participants et l'expertise mondiale des deux sociétés. Cette combinaison apporte aux entreprises ce dont elles ont besoin pour offrir de meilleures expériences aux utilisateurs et un avantage concurrentiel distinct.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de UserZoom pour aider les entreprises à tester et à mesurer l'UX de leurs produits et à tirer parti de ces informations pour offrir les meilleures expériences digitales possibles", a déclaré Nicolas Guirao, cofondateur et PDG de Testapic. "La culture d'entreprise de UserZoom, axée sur l'humain, est en phase avec la nôtre ce qui a rendu cette décision facile à prendre. Nous sommes impatients de commencer à nous soutenir mutuellement dans l'intérêt de nos clients."

Testapic a été accompagné dans ce projet par la société Cambon Partners et le cabinet d'avocat Allium.

À propos d'UserZoom :

UserZoom est la principale solution d'analyse de l'expérience utilisateur. Sa plateforme tout-en-un, son moteur de recrutement de participants et ses services professionnels permettent d'obtenir des retours quantitatifs et qualitatifs approfondis, essentiels pour tester, mesurer et améliorer l'expérience des produits et services digitaux, rapidement et à grande échelle, tout au long du cycle de développement du produit. UserZoom aide les entreprises à lier ces informations à leurs principaux indicateurs de performance, afin qu'elles puissent prendre des décisions fiables, axées sur le besoin client, qui stimulent la croissance et procurent un avantage concurrentiel. Présente en Amérique du Nord et en Europe, l'entreprise aide des marques internationales telles que Google, Oracle, Aetna, Santander, Kimberly-Clark et la moitié du classement Fortune 100 à améliorer leur UX. Pour en savoir plus, visitez le site www.UserZoom.com .

À propos de Testapic :

Testapic est le pionnier et le leader en France de l'évaluation de l'expérience utilisateur et de la recherche exploratoire à distance. Depuis 2011, notre approche par méthode mixte (qualitative et quantitative) - couplée à un large panel de participants hautement qualifiés - tire parti de la voix de l'utilisateur pour en faire un ingrédient stratégique de différenciation sur le marché, synonyme de performance.

Toujours axée sur l'innovation avec une approche centrée sur l'utilisateur, la plateforme tout-en-un de Testapic fournit des feedbacks efficaces à distance d'utilisateurs en France et en Europe. Plus de 50% des entreprises du CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) font confiance à Testapic pour améliorer leurs parcours clients. Pour en savoir plus, visitez www.testapic.com .

