Booba et Silent Seeds annoncent le lancement d'une nouvelle génétique de cannabis (THC), la B-45 !





Alexandre Lacarré, Co-fondateur de la banque de graines de collection Silent Seeds (ex-Dinafem) et le célèbre rappeur français Booba, annoncent une collaboration inédite avec la création de la B-45, une graine spécialement conçue pour l'artiste. Une première en Europe !

Avec 20 ans d'expérience et de R&D, Silent Seeds était le partenaire prédestiné de Booba pour la création et la distribution de sa propre génétique de cannabis, entièrement conçue sur-mesure et pour un résultat unique.

Ce vendredi 20 mai 2022 marquera ainsi le lancement de la B-45, une hybride à dominance Indica issue du croisement : (Florida OG x Pre'98 Bubba Kush) x Orange Punch #66. Cette génétique affiche un taux record en THC de plus de 30%.

« Tu veux visiter Jamaica, t'as juste à goûter ma beuh. » - Booba

« Dès notre première rencontre, Booba savait exactement ce qu'il voulait. Nous avons très vite constaté que la plante de cannabis n'avait aucun secret pour lui. Nous le remercions ainsi que l'ensemble de ses équipes pour leur confiance et le temps passé à nos côtés. Cela représente des mois de tests et de recherches. La B-45 sera présentée aux différentes Cannabis Cup 2023. » - Alexandre Lacarré, Co-fondateur de Silent Seeds

Silent Seeds, c'est le retour en force de Dinafem notamment à l'origine de la conception de certaines génétiques historiques tel que la Moby Dick, la Critical +2.0 et l'Original Amnésia. Ainsi, la B-45 a bénéficié d'un parc génétique et d'un savoir-faire ancestral désormais réuni chez Silent Seeds. Des équipes reconnues parmi les meilleurs généticiens au monde dans l'univers cannabique.

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 01:35 et diffusé par :