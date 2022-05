Ara Partners investit dans Blue Whale Materials pour créer une plateforme de pointe pour le recyclage des batteries lithium-ion





La société de capital-investissement axée sur la décarbonisation industrielle soutient l'équipe qui a mis au point une technologie de recyclage validée

HOUSTON, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans la décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Blue Whale Materials (« BWM ») pour construire une plateforme de recyclage de batteries lithium-ion (« LIB ») de premier plan. Ensemble, Ara et l'équipe de direction de BWM construiront au moins cinq usines de recyclage de LIB aux États-Unis et en Europe afin de répondre à la demande croissante de matériaux importants nécessaires à l'électrification et à la décarbonisation. La technologie exclusive de BWM recycle les LIB pour récupérer le cobalt, le nickel, le manganèse, le lithium et d'autres éléments précieux qui peuvent être réutilisés pour fabriquer des batteries lithium-ion ou dans d'autres applications. La prolifération des véhicules électriques et l'électrification entraînent une augmentation de la demande en matière de technologies LIB. Toutefois, l'offre est limitée, car la plupart des métaux nécessaires à la fabrication des LIB sont extraits et traités dans des pays qui présentent des problèmes géopolitiques, environnementaux et éthiques.

Les cofondateurs de BWM, Robert Kang, David Fauvre et Justin Oh, travaillent ensemble à divers titres depuis plus de dix ans. BWM a validé sa technologie dans une usine à l'échelle commerciale en Asie et s'appuiera sur ses capacités pour se développer dans l'hémisphère occidental. BWM est bien positionnée pour croître grâce à des relations établies avec les matières premières, des liens solides avec tous les principaux équipementiers de batteries de véhicules électriques et un intérêt important pour l'écoulement.

« Il existe un besoin urgent de trouver une solution éthique et circulaire à la demande croissante de matériaux de batterie importants et à l'offre croissante de LIB dangereuses », a déclaré Robert Kang, PDG de BWM. « Nous sommes fiers de nous associer à Ara, qui soutient notre mission avec enthousiasme et possède une grande expérience dans la mise à l'échelle des opérations de fabrication et la création d'entreprises durables. »

« L'équipe de BWM possède l'expérience opérationnelle et technique, les relations stratégiques et la motivation nécessaires pour construire une plateforme de recyclage de LIB de premier plan en Amérique du Nord et en Europe », a déclaré Tuan Tran, associé chez Ara Partners. « Le processus de recyclage de BWM pourrait permettre de réduire les émissions de carbone de plus de 75 % par rapport à la production de batteries avec des matériaux nouvellement extraits. Nous sommes ravis de nous associer à Robert, David, Justin et leur équipe. »

Blue Whale Materials a été conseillé sur la transaction avec Ara Partners par Gary Ladrido de GT Securities, Inc.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Boston, Massachusetts, Houston, Texas et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard USD d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site web www.arapartners.com .

À propos de Blue Whale Materials

Blue Whale Materials recycle les batteries lithium-ion pour récupérer le cobalt, le nickel, le lithium et le manganèse qui peuvent être réutilisés dans les batteries LIB ou d'autres applications. Pour plus d'informations sur BWM, veuillez visiter bluewhalematerials.com .

