Armory rend le déploiement continu réalisable et sans effort, à n'importe quelle échelle, pour tous les développeurs





Armory, société spécialisée dans les déploiements continus, qui permet aux équipes de développement de déployer des logiciels de manière simple, fiable, sécurisée et continue, à n'importe quelle échelle, a annoncé aujourd'hui un accès public anticipé à son nouveau produit de déploiement continu en tant que service. La solution de déploiement continu en tant que service d'Armory offre des déploiements déclaratifs, dans de multiples environnements, qui soutiennent les stratégies avancées, afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de codes exceptionnels, plutôt que sur leur déploiement.

« Nous considérons que le déploiement de logiciels en continu, à n'importe quelle échelle, doit être réalisable et ne nécessiter aucun effort pour les développeurs du monde entier, pas seulement pour les développeurs de Google ou Netflix », a déclaré Jim Douglas, PDG d'Armory. « Notre vision et notre mission consistent à libérer l'innovation grâce aux logiciels, en rendant les logiciels continus, évolutifs, sécurisé et sûrs, afin que les développeurs puissent améliorer et préserver l'expérience de leurs clients, avec confiance et facilité. »

Pour rivaliser efficacement dans un univers défini par logiciel, les équipes de développement doivent garantir une expérience client exceptionnelle. Certains y parviennent en se concentrant sur la vitesse, d'autres en veillant à ce que leurs logiciels soient à la fois fiables et toujours disponibles. Délivrer vitesse et stabilité était jusqu'à présent une tâche difficile et complexe. La solution de déploiement continu en tant que service d'Armory s'adapte à tous les cycles de vie de développement logiciel (Software Development Lifecycle, SDLC) existants, et peut être invoquée à partir de n'importe quelle chaîne d'outils existante ou système d'intégration continue (IC), y compris Amazon CodePipeline. Ceci permet aux équipes de développement de tirer facilement parti de la puissance de la solution de déploiement continu en tant que service d'Armory dans le cadre du déploiement de services Kubernetes, tels qu'Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Pour de nombreuses entreprises, une seule heure d'indisponibilité peut coûter plus de 100 000 $. La solution de déploiement continu en tant que service d'Armory empêche ce type de perte, à la fois en tant que produit autonome pour les entreprises axées prioritairement sur le cloud, et en tant qu'extension d'une solution leader de livraison continue (CD) ? SpinnakerTM. La solution de déploiement continu en tant que service d'Armory fournit des contrôles faciles à utiliser et spécifiques aux environnements, afin d'indiquer quelle quantité de trafic est exposée à de nouveaux changements, et de procéder automatiquement à un retour en arrière si nécessaire. Ceci permet aux équipes de développement de vérifier en continu qu'un service est sain avant d'orienter l'ensemble du trafic vers la nouvelle version, ce qui limite l'exposition au risque tout en préservant l'expérience client.

« J'apprécie vraiment la solution de déploiement en tant que service d'Armory. C'est également une formidable extension pour nos utilisateurs de Spinnaker. Personne d'autre ne permet cela dans le secteur selon moi, ce qui est vraiment appréciable. » ~ Damian Myerscough, ingénieur logiciel chez DoorDash

Ressources supplémentaires

À propos d'Armory

Armory permet aux développeurs d'améliorer et d'assurer en continu l'expérience de leurs clients.

Les développeurs de logiciels peuvent déployer leurs codes sans effort, sans avoir à écrire des scripts, à gérer des outils sous-jacents, ou à se préoccuper de savoir si leurs clients vont subir une panne. Néanmoins, le déploiement de logiciels est souvent complexe, et nécessite de nombreuses procédures manuelles qui conduisent à des pannes pour les clients, ainsi qu'à une perte du temps consacré à l'innovation. En fin de compte, cela demeure une tâche perturbatrice, chronophage et peu fiable.

Armory rend le déploiement continu réalisable et sans effort, à n'importe quelle échelle, pour tous les développeurs. En fournissant des solutions de déploiement continu faciles à utiliser, qui éliminent la nécessité de migrer à l'écart des outils existants, en minimisant les interruptions du cycle de vie de livraison de logiciels existants, les développeurs déploient de manière facile et déclarative de nouvelles versions aux côtés de versions en direct, enrichissent progressivement les nouvelles versions, procèdent à des examens manuels avant la mise à l'échelle, reviennent sans effort à une ancienne version, et gèrent le déploiement sur de multiples cibles et environnements, améliorant et protégeant en continu l'expérience de leurs clients.

Créée en 2016, Armory est financée par B Capital, Insight Partners, Crosslink Capital, Bain Capital Ventures, Mango Capital, Y Combinator, et Javelin Venture Partners.

En savoir plus sur www.armory.io.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 21:50 et diffusé par :