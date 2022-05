FourKites recrute un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement en Europe, illustration de son importante croissance en matière de visibilité internationale sur les océans





Philippe Salles a été nommé au poste de vice-président des Solutions stratégiques (océans) de FourKites, et apporte avec lui une riche expérience dans ce domaine en pleine croissance parmi les activités de la société.

« Je suis très heureux de rejoindre FourKites », a déclaré Philippe, qui apporte avec lui son expérience acquise chez CMA CGM, INTTRA, et Drewry, cabinet de recherche et de conseil dans le domaine maritime. « La visibilité constitue depuis plusieurs dizaines d'années la première priorité des expéditeurs maritimes, et les plateformes actuelles de visibilité en temps réel ont totalement changé la donne. En plus de proposer sa plateforme leader sur le marché, fondée sur l'apprentissage machine, FourKites a conscience que l'état d'esprit et le professionnalisme du secteur sont aussi importants que les technologies elles-mêmes. Nous avons besoin d'expéditeurs appliquant une vision stratégique à long terme pour leurs chaînes d'approvisionnement, afin que celles-ci deviennent résilientes et collaboratives. »

Philippe est un spécialiste de longue date dans ce secteur, fort d'une compréhension approfondie des problématiques actuelles liées aux chaînes d'approvisionnement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez FourKites, il travaillera en étroite collaboration avec les expéditeurs et transporteurs de FourKites, afin de les aider à exécuter le changement de gestion nécessaire pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Il accélérera également la création de valeur pour les utilisateurs de FourKites, en supprimant les points faibles opérationnels, ainsi qu'en maximisant l'efficacité des systèmes qu'ils utilisent.

« Philippe jouit d'une profonde d'expérience, un atout rare, notamment lorsqu'il s'agit de faire évoluer certains domaines traditionnels de l'expédition maritime au moyen des nouvelles technologies », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Son réseau, la confiance qu'il a bâtie dans le secteur, ainsi que son expertise dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, constitueront des atouts inestimables pour nos clients, à l'heure où nous continuons de promouvoir l'innovation en matière de visibilité sur les océans. »

FourKites connaît une dynamique sans précédent en matière de visibilité sur les océans

La nomination de Salles constitue la plus récente avancée dans le cadre de la dynamique de FourKites en matière de visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour le trafic maritime de conteneurs. FourKites assure aujourd'hui le suivi de 98 % du trafic maritime de conteneurs, sur plus de 270 voies maritimes, pour plus de 120 transporteurs, et couvre chaque port de conteneurs en Amérique du Nord, ainsi que tous les principaux ports d'Europe.

Au cours des 12 derniers mois, la société a enregistré :

Une croissance de 79 % du nombre de clients utilisant la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les expéditions internationales, avec un bond de 23 % rien qu'au premier trimestre 2022

Une croissance de 215 % du volume de fret maritime faisant l'objet d'un suivi par la société, et une augmentation de 190 % des expéditions maritimes dans la région EMOA

Une croissance de 16 % du nombre de ports faisant l'objet d'un suivi dans la région EMOA, pour un total actuel de 239 ports dans la région, et de 804 ports au niveau mondial

Au dernier trimestre, FourKites a signé des contrats avec plusieurs nouveaux clients maritimes, parmi lesquels Cardinal Health, Arizona Tile, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts, Yamaha Motors, et bien d'autres.

LyondellBasell, pour ne citer qu'un seul exemple, figure dans le top 10 des producteurs mondiaux de produits chimiques, et opère à travers le monde. La société compte parmi les clients de FourKites depuis 2018, année au cours de laquelle elle a commencé à suivre ses expéditions pour tous les modes de transport en Amérique du Nord. Forte de sa réussite à ce jour grâce à la plateforme FourKites, la société a renouvelé son contrat avec FourKites au premier trimestre 2022, pour bénéficier d'un suivi des expéditions multimodales en Europe.

« Si les expéditeurs mondiaux apprécient tant la plateforme Dynamic OceanSM de FourKites, c'est parce qu'elle couvre l'ensemble du spectre des problématiques liées aux expéditions », a déclaré Philippe. « Par ailleurs, la technologie Dynamic ETA® exclusive de la société fournit des heures d'arrivée estimées 20 % à 40 % plus précises que celles générées par les transporteurs. C'est un avantage important, dans la mesure où les erreurs de timing peuvent faire significativement grimper les coûts. »

Dynamic Ocean de FourKites répond à l'ensemble des problèmes de transport maritime, grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des documents et de collaboration ; des capacités de suivi en temps réel, de pointe, avec notamment des heures d'arrivée estimées (ETA) prédictives extrêmement précises ; et une visibilité multimodale complète du port à la porte, en incluant les entrepôts, afin que les expéditeurs puissent identifier et gérer les causes profondes de l'escalade des frais.

À propos de FourKites

La plateforme mondiale leader de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites® étend la visibilité au-delà du simple transport, puisqu'elle s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant plus de 200 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1 000 marques parmi les plus connues dans le monde, dont 9 des 10 principaux géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site https://www.fourkites.com/.

