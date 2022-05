DoorDash donne aux Canadiens la chance de mettre la main sur un Big MacMD* gratuit de McDonald's jusqu'au 12 juin





TORONTO, 18 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, DoorDash a annoncé que DashPass, le programme d'adhésion de l'entreprise, est désormais le seul laissez-passer à offrir un nombre illimité de livraisons avec des frais de livraison de 0 $ pour les commandes McLivraison. Et pour célébrer, les Canadiens peuvent profiter d'un Big Mac gratuit et de frais de livraison nuls lorsqu'ils effectuent une commande de plus de 20 $ en utilisant DashPass, d'ici le 12 juin*, valide une seule fois.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens pourront continuer de profiter de leurs favoris, comme l'OEuf McMuffinMD, le Big Mac et les frites de renommée mondialeMC, livrés à leur porte sans frais de livraison grâce à l'adhésion à DashPass.

L'adhésion à DashPass** est offerte au prix de 9,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 30 jours. Les membres peuvent profiter de livraisons illimitées de milliers de restaurants admissibles avec des frais de livraison de 0 $ lorsque le sous-total minimum est atteint (des frais de service s'appliquent), en plus d'une remise de 5 % sur les commandes à ramasser et d'offres exclusives. Les membres de DashPass peuvent également profiter d'avantages exclusifs, y compris des promotions réservées aux membres de DashPass.

« Nous cherchons toujours à établir des liens et à servir nos clients d'une façon nouvelle et stimulante, a déclaré la directrice générale de DoorDash Canada, Shilpa Arora. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec McDonald's, l'un des restaurants préférés des consommateurs, et d'offrir à sa clientèle fidèle d'autres façons de profiter de McLivraison par l'entremise de DashPass. »

Les Canadiens auront également la chance de gagner un repas McDonald's gratuit par semaine pendant un an (valeur maximale de 1 040 $) dans les commandes DashPass en participant à la chasse au trésor nationale des DashPass d'or lors de la fin de semaine du 28 mai. Vous n'avez qu'à suivre @doordash_ca pour découvrir les indices et trouver une carte DashPass d'or cachée près des arches les plus emblématiques de Toronto et de Vancouver!

* Offre valide pour un (1) Big Mac, jusqu'à épuisement des stocks. Offre valide du 23/05/2022 au 12/06/2022. Nombre limité d'offres disponibles. Non valide avec les Repas Extra Value. Le rabais s'applique uniquement aux articles individuels valides. Valide seulement sur les commandes dont le total partiel minimum est de 20 $ ou plus, avant taxes et frais. Valide seulement dans les restaurants McDonald's participants au Canada. Visitez DoorDash.com pour en savoir plus sur les modalités.

** Essai gratuit de 30 jours de DashPass : Vous devrez payer 9,99 $ par mois plus les taxes sur une base périodique pour bénéficier des frais de livraison nuls et des frais de service réduits jusqu'à ce que vous annuliez (les frais peuvent être modifiés). L'offre n'est disponible que pour certains utilisateurs, comme indiqué dans le compte DoorDash de chaque utilisateur. L'offre d'essai gratuit d'un mois est applicable pendant 30 (trente) jours à compter du jour où elle est lancée.

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise technologique qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales et nationales préférées aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et en Allemagne. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois.

À propos de McDonald's Canada

Le premier restaurant McDonald's au Canada voit le jour à Richmond, en Colombie-Britannique, en 1967. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie intégrante de la société canadienne, servant près de trois millions d'invités chaque jour. D'un océan à l'autre, près de 100 000 personnes travaillent dans les restaurants franchisés et les restaurants appartenant à l'entreprise. Plus de 90 % des 1 400 restaurants McDonald's canadiens appartiennent à des propriétaires issus de leur communauté et sont exploités par des franchisés indépendants. Près de 1 milliard de dollars sont consacrés aux dépenses en aliments de l'entreprise, et plus de 85 % de ce montant provient d'achats auprès de fournisseurs canadiens. Pour en savoir plus sur McDonald's Canada, visitez le site McDonalds.ca.

