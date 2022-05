SCC Power acquiert l'entreprise commerciale de Stoneway





LONDRES, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- CC Power plc (« SCC Power ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis, avec des entités liées, l'entreprise commerciale de Stoneway Capital Corporation (« Stoneway »), composée de quatre installations de production d'énergie situées en Argentine avec une capacité installée totale de 737 MW.

Les opérations d'acquisition et de restructuration ont été effectuées conformément au plan du chapitre 11 (le « plan du chapitre 11 ») et au plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (le « plan de la LCSA » et, avec le plan du chapitre 11, les « plans ») de Stoneway et de ses débiteurs en possession affiliés, qui ont pris effet le 17 mai 2022.

En contrepartie des actifs, SCC Power a émis à l'intention de certains créanciers et détenteurs d'intérêts de Stoneway des billets garantis de premier rang à 6,000 % échéant en 2028 d'un montant de 17 861 000 dollars US, des billets garantis de deuxième rang à 8,000 % échéant en 2028 d'un montant de 310 000 000 dollars US et des billets garantis de troisième rang à 4,000 % échéant en 2032 d'un montant de 200 000 000 dollars US. Le premier paiement d'intérêts en vertu de ces billets est dû le 15 septembre 2022.

Hernan Walker, représentant de MSU, a déclaré : « Nous avons un grand défi à relever alors que nous nous concentrons sur la stabilisation des opérations et l'amélioration des flux de trésorerie afin de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. »

SCC Power a été représentée dans cette acquisition et restructuration par Simpson Thacher & Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey et Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

Stoneway a été représentée dans cette acquisition et restructuration par Shearman & Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen et Lazard Frères & Co. LLC.

Le groupe ad hoc de détenteurs (et leurs conseillers en placement, sous-conseillers et gestionnaires ayant un pouvoir discrétionnaire) des billets garantis de premier rang à 10,000 % de Stoneway Capital Corporation échéant en 2027 a été représenté par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman et Rothschild & Co. US Inc.

Les prêteurs du prêt mezzanine ont été représentés par Dechert LLP, Goodmans LLP et Walkers.

UMB Bank NA, en tant que fiduciaire et agent de garantie américain, et TMF Trust Argentina S.A., en tant que fiduciaire de garantie argentin, ont été représentés respectivement par Perkins Coie LLP et Marval O'Farrell & Mairal.

À propos de SCC Power

SCC Power est une société anonyme constituée en vertu des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, entièrement contrôlée par le Stoneway Custody Statutory Trust, dont le bénéficiaire ultime est MSU Energy Holding Ltd.

À propos de MSU Energy Holding

MSU Energy Holding Ltd, basée au Royaume-Uni, est l'actionnaire majoritaire de MSU Energy S.A., un producteur d'électricité argentin qui possède et exploite trois centrales à cycle combiné ultramodernes d'une capacité installée totale de 750 MW.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected]

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 19:26 et diffusé par :