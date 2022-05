Nomination de deux directrices adjointes supplémentaires au DPCP pour mener à bien des chantiers majeurs





QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de deux directrices adjointes supplémentaires au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), soit :

M e Anny Bernier , actuellement procureure en chef au Bureau du directeur du DPCP;

, actuellement procureure en chef au Bureau du directeur du DPCP; Me Sophie Lamarre , qui occupe la fonction de procureure en chef au Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ) au sein de l'institution.

Ces nominations permettront au DPCP d'accomplir plus efficacement sa mission de poursuivant et de relever les défis qui se présentent en matière de développement organisationnel.

Les deux nouvelles directrices adjointes relèveront directement du directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Patrick Michel. Elles se joignent à Me Vincent Martinbeault, directeur adjoint déjà en poste.

Ces nominations sont rendues nécessaires par la croissance organisationnelle et l'augmentation considérable de la charge de travail du directeur et du directeur adjoint depuis la création du DPCP en 2007.

Le DPCP compte aujourd'hui plus de 1500 personnes parmi ses effectifs, dont bientôt 850 procureurs, procureurs en chef adjoints et procureurs en chef, répartis dans 38 points de service et dans 41 localités bénéficiant de services itinérants, principalement au sein des communautés autochtones.

Au nombre des importants chantiers en cours, soulignons celui de la transformation et de la modernisation de la justice et l'implantation d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et sexuelle.

Des exigences en matière d'imputabilité, de reddition de compte et d'évaluation de la performance organisationnelle se sont aussi ajoutées à la charge de travail des dirigeants du DPCP au cours des années.

Un appui de taille à de nombreux chantiers majeurs

« Je me réjouis de ces deux nominations de grande qualité, qui permettront à l'équipe de direction du DPCP, et à toute l'institution, de consacrer les efforts qu'ils méritent à des chantiers majeurs, dont l'implantation du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale et la mise en oeuvre des autres recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Aussi, je suis fier que la direction du DPCP soit représentative de l'importante place occupée par les femmes au sein de l'institution », a déclaré Me Patrick Michel.

Notes biographiques de Mes Bernier et Lamarre

Me Bernier amorce sa carrière en droit criminel à titre de procureure au Service des poursuites pénales du Canada, à Montréal. En 2007, elle est promue avocate-conseil au sein des Services juridiques de la Gendarmerie royale du Canada, à Ottawa.

En 2011, après avoir oeuvré un peu plus de deux ans à titre de gestionnaire pour les cours municipales de Québec et de Lévis, elle fait son entrée à la Section des politiques en matière de droit pénal à Justice Canada, à Ottawa. D'abord comme avocate-conseil et ensuite comme chef d'équipe des procédures criminelles, elle travaille sur divers projets de loi pour modifier le Code criminel afin d'améliorer le système de justice.

En 2017, elle joint le Bureau du service juridique du DPCP à titre de procureure et l'année suivante, elle intègre le Bureau de la directrice. Parmi ses mandats, Me Bernier agit à titre de coordonnatrice provinciale en matière autochtone; elle est aussi responsable des cours municipales et elle s'occupe des relations fédérales, provinciales et territoriales.

En novembre 2020, elle devient procureure en chef au Bureau de la directrice, lequel devient le Bureau des mandats organisationnels en janvier 2021. En septembre 2021, Me Bernier est appelée à diriger le Bureau du directeur dès sa création, et ce, jusqu'à sa nomination à titre de directrice adjointe.

Me Lamarre débute sa carrière en pratique privée. En 2000, elle joint le Bureau de Montréal comme substitut du procureur général où elle fait partie de l'équipe traitant les dossiers de violence sexuelle et conjugale. Elle est également cheffe de l'équipe responsable de l'autorisation des dossiers des personnes détenues à la suite de leur arrestation.

En 2012, elle intègre l'équipe de gestion du BAJ comme procureure en chef adjointe. Elle est nommée procureure en chef de ce bureau en 2020.

Au cours de ses années de pratique, elle fait connaître le rôle du DPCP, du BAJ et du système de justice criminelle québécois lors de conférences et de formations présentées aux partenaires du système de justice.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

