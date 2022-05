Le gouvernement du Canada convoque une table ronde de haut niveau sur la finance durable avec Son Altesse Royale le prince de Galles





OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a tenu une table ronde en compagnie du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et de Son Altesse Royale le prince de Galles, afin de mettre à profit la finance durable pour lutter contre les changements climatiques et bâtir des économies fortes. La table ronde a réuni des chefs de file du secteur financier et bancaire canadien, d'institutions du gouvernement du Canada et de la société civile, de même que d'autres représentants du domaine de la finance durable. L'activité a été animée par Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique et ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada. Les discussions ont permis de cerner des mesures concrètes pour faire participer le secteur privé à la création d'une économie carboneutre au Canada et à l'échelle internationale.

Le premier segment de la table ronde a été axé sur la mobilisation de capitaux du secteur privé pour soutenir un avenir propre au Canada. La discussion a notamment portée sur la récente publication du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 et la certitude à l'égard des politiques qui est requise pour accélérer les investissements afin d'atteindre les objectifs d'émissions. Les participants du secteur privé ont discuté de la manière dont ils harmonisent leurs investissements et leurs activités avec une approche carboneutre, et ils ont fait connaître leurs points de vue au sujet des obstacles à de plus amples investissements.

Le second segment de la table ronde a porté sur les mesures que le Canada peut prendre pour aider à mobiliser des capitaux afin de soutenir la transition vers la carboneutralité à l'échelle internationale. Le Canada et le secteur financier canadien peuvent jouer un rôle de chefs de file en travaillant avec les pays en développement pour mobiliser des investissements privés afin de lutter contre les changements climatiques, de bâtir des collectivités résilientes et de créer de la croissance économique à long terme. Avec les nombreux sommets internationaux importants à venir, y compris le Sommet du G7 et le Sommet du Commonwealth, le premier ministre et le prince de Galles ont reconnu qu'il est d'autant plus essentiel de reconnaître et de souligner le rôle que les intervenants du secteur privé doivent jouer aux côtés des gouvernements dans la lutte contre la crise climatique.

La table ronde a marqué un jalon important au moment où le Canada continue de mettre à profit les ressources du secteur privé dans des options d'investissement durable, notamment pour donner l'exemple sur la scène internationale. En marge de la table ronde, le gouvernement du Canada a mis à jour le mandat du Conseil d'action en matière de finance durable afin d'y ajouter un volet sur la mise en oeuvre des principes de divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques et sur l'élaboration de stratégies d'affectation de capital carboneutre. Le Conseil rassemble 25 des plus grandes institutions financières, compagnies d'assurances et caisses de retraite canadiennes, lesquelles représentent ensemble des actifs de plus de 10 mille milliards de dollars. Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que le financement durable accélère les progrès réalisés dans la lutte contre les changements climatiques. Par exemple, le gouvernement a récemment émis ses premières obligations vertes. Les obligations vertes offertes, d'une valeur de 5 milliards de dollars, ont suscité une forte demande de la part d'investisseurs responsables sur les plans environnemental et social, et le carnet de commandes final s'est élevé à plus de 11 milliards de dollars, un record pour une émission d'obligations vertes en dollars canadiens.

Les capitaux et l'expertise du secteur privé sont nécessaires à l'atteinte de nos objectifs climatiques et à la création d'une économie résiliente au climat. Les discussions axées sur l'action qui se sont déroulées aujourd'hui aideront le Canada à atteindre ses objectifs de réduction d'émissions et à soutenir la vigueur de l'économie canadienne à long terme.

