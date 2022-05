60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026 - Victoriaville se mesurera à Amos et Blainville





VICTORIAVILLE, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Victoriaville fait officiellement partie des milieux candidats dévoilés aujourd'hui par SPORTSQUÉBEC pour l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026. Victoriaville se mesurera à la Ville d'Amos et à la Ville de Blainville. C'est donc dire que trois communautés seront dans la course au cours des 15 prochains mois afin de séduire le comité de sélection, lequel rendra sa décision finale à la fin septembre 2023.

« Nous sommes très heureux d'être officiellement sur la ligne de départ, mais nous voulons surtout être les premiers à la ligne d'arrivée en septembre 2023. Dès maintenant, nous nous mettrons en marche afin de bâtir la candidature la plus complète et la plus crédible possible. Nous tâcherons de non seulement convaincre, mais d'étonner les membres du comité de sélection par la qualité de notre proposition. Victoriaville sera plus mobilisée que jamais pour gagner cette course. Bien que nous soyons en compétition, je souhaite la meilleure des chances aux communautés d'Amos et de Blainville et à mes homologues Sébastien d'Astous et Liza Poulin. Que le meilleur gagne », affirme avec confiance le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Prochaines étapes

Au cours des prochaines semaines, la Ville de Victoriaville créera son comité de mise en candidature et réunira les ressources requises en vue de la première étape, soit le dépôt du dossier d'évaluation technique. Ce dossier doit être remis à SPORTSQUÉBEC pour le 24 août 2022. Ensuite, le comité d'évaluation technique sera de passage à Victoriaville, en septembre 2022, afin de visiter les lieux prévus pour les sites de compétition, d'alimentation, d'hébergement, des cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que pour la centrale administrative. En octobre 2022, Victoriaville recevra son rapport d'évaluation technique de SPORTSQUÉBEC comptant pour 350 points sur une grille d'évaluation des candidatures de 1000 points.

Pour s'impliquer

Les gens intéressés à siéger au sein du comité de mise en candidature de la Ville de Victoriaville peuvent manifester leur intérêt, dès maintenant, en soumettant un courriel à [email protected]. Bien évidemment, la Ville de Victoriaville choisira les membres du Comité de façon à réunir l'expertise et l'expérience souhaitable pour que Victoriaville soit sélectionnée comme milieu hôte de la 60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026. La composition du Comité sera donc en parfaite adéquation avec les facteurs critiques de succès établis par SPORTSQUÉBEC.

Rappelons que le conseil municipal de Victoriaville s'est réuni, ce lundi 16 mai 2022, lors d'une séance extraordinaire afin d'adopter une résolution à l'unanimité entérinant l'intention de Victoriaville de déposer sa candidature pour la présentation de la 60e Finale des Jeux du Québec - hiver 2026.

À propos des Jeux du Québec

Phénomène social unique et toujours aussi novateur plus de 50 ans après sa création, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence. Les Jeux du Québec, c'est 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières et 1 discipline pour personnes ayant un handicap, 100 compétitions, 3 500 athlètes, 2 500 bénévoles, 125 000 admissions et 12 M$ en retombées économiques. Les prochaines Finales d'été et d'hiver des Jeux du Québec se tiendront respectivement à Laval en 2022 et à Sherbrooke en 2024.

