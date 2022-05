Alfredo Mendez de Robert Half figure sur la liste de 2022 des influenceurs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion de Staffing Industry Analysts





TORONTO, 18 mai 2022 /CNW/ - Alfredo Mendez, vice-président de l'expérience et de l'inclusion chez Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, figure sur la liste des influenceurs de 2022 en matière de diversité, d'équité et d'inclusion -- États-Unis et Canada de Staffing Industry Analysts. Il est l'un des 47 professionnels reconnus pour avoir réalisé de grands progrès dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) au sein de leurs organisations et de leurs collectivités.

Chez Robert Half, M. Mendez met à profit ses 18 années d'expérience en matière de DEI pour établir des stratégies et des programmes mondiaux qui favorisent une culture de croissance et d'appartenance auprès de quelque 15?000 employés dans le monde. En tant qu'Américain de première génération d'origine hispanique et que membre de la communauté LGBTQIA+, il est conscient de l'importance de reconnaître et de valoriser des horizons, des points de vue et des approches du travail variés.

« Depuis qu'il a rejoint Robert Half, Alfredo a sensibilisé les gens aux problèmes liés à la DEI au sein de notre milieu de travail et au-delà et afin de mettre sur pied des initiatives qui entraînent des changements positifs, a déclaré Lynne Smith, vice-présidente directrice des ressources humaines mondiales chez Robert Half. Grâce à son leadership, nous avons accru l'adoption des efforts de DEI soutenus par les employés, déployé des formations essentielles visant à faire progresser les pratiques d'embauche inclusives et à lutter contre les préjugés inconscients, et avons obtenu la réputation d'employeur de premier plan en matière de diversité. »

Au cours de son mandat, M. Mendez a également aidé Robert Half à atteindre plusieurs objectifs clés en matière de DEI, notamment :

Formation de groupes-ressources dirigés par des employés, au sein desquels 50 % des employés ont participé à des événements et à des programmes.

Établissement de partenariats clés avec des alliances stratégiques pour rejoindre les candidats issus de la diversité et donner aux employés l'accès à des possibilités de formation et de réseautage.

Élaboration de programmes d'embauche et de maintien en poste qui entraînent une augmentation de la diversité des genres et de la diversité culturelle à Robert Half.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent, et est la société mère de ProtivitiMD, une société de services-conseils mondiale. Visitez roberthalf.ca et téléchargez l'application mobile primée de l'entreprise.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 18:08 et diffusé par :