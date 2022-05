Morinaga Milk obtient l'enregistrement de son « nouvel ingrédient alimentaire » en Chine, pour l'utilisation de son probiotique Bifidobacterium longum BB536, destiné aux produits alimentaires pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge





Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO : 2264), société japonaise de premier plan dans le domaine des produits laitiers, a annoncé aujourd'hui que son probiotique breveté, le Bifidobacterium longum BB536 avait été approuvé par la Commission nationale de santé (National Health Commission, NHC) de la République populaire de Chine en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné aux produits nutritionnels pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge (de moins de trois ans), le 11 mai 2022.

À l'issue d'une procédure d'enregistrement longue et complexe, la souche probiotique B. longum BB536 est réputée satisfaire aux plus hautes exigences de sécurité et conformité réglementaire, et a fait l'objet d'une procédure complète d'approbation pour une utilisation en tant qu'ingrédient destiné aux produits alimentaires et aux laits pour nouveau-nés et enfants en bas âge, de moins de trois ans, en Chine.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir mené à son terme la procédure d'enregistrement, et considérons cet accomplissement comme une reconnaissance des valeurs fondamentales qui caractérisent les bifidobactéries résidentielles humaines (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) » de Morinaga Milk, a déclaré le Dr Xiao, directeur général de l'Institut des sciences de nouvelle génération, de Morinaga Milk. « Nous avons la conviction que ce sont les normes de sécurité très strictes que nous appliquons, ajoutées aux données scientifiques solides en appui de la souche BB536, qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. La procédure d'enregistrement a été particulièrement longue, et cette approbation constitue un formidable accomplissement réglementaire, compte tenu du nombre limité de souches étant parvenues à entrer dans la liste restreinte des 14 souches, incluant désormais le BB536 », a-t-il ajouté.

Des normes de sécurité extrêmement strictes

Le cadre « Nouvel ingrédient alimentaire » est un système réglementaire auquel sont soumis les ingrédients alimentaires spécifiquement autorisés pour une utilisation dans les aliments généraux destinés aux nouveau-nés et aux enfants en bas âge (de moins de 3 ans) en Chine. L'ingrédient enregistré doit répondre à plusieurs exigences en termes de nutrition, de santé et de sécurité, et se conformer aux normes réglementaires de la Chine. Jusqu'à présent, seules 13 souches probiotiques enregistrées pouvaient être utilisées dans les aliments pour nouveau-nés et enfants en bas âge, en Chine (six souches en 2011, trois en 2016, trois en 2020, et une en 2021). La souche phare de la société, le B. longum BB536, fait son entrée dans cette liste positive.

Morinaga Milk est la seule société japonaise à avoir obtenu l'enregistrement d'une souche probiotique. Le B. longum BB536 est la deuxième souche de la société à obtenir une approbation, après le B. breve M-16V en 2016. La société se concentre sur les bifidobactéries résidentielles humaines (HRB), habitants naturels du système intestinal de l'être humain, qui présentent de nombreuses fonctions physiologiques supérieures. Depuis plusieurs dizaines d'années, Morinaga Milk, dont la vocation est de développer des probiotiques naturels de haute qualité, sûrs et fiables, conserve une longueur d'avance en matière de recherche sur les HRB. Les souches BB536 et M-16V, approuvées par la NHC en Chine, sont des souches de HRB.

« La procédure d'enregistrement est particulièrement exigente, ce qui est une nécessité, dans la mesure où l'ingrédient est destiné à une population vulnérable. Plusieurs changements sont intervenus dans les cadres réglementaires, et les exigences de sécurité sont devenues plus strictes », a souligné le Dr Xiao. « Toutefois, et après de longues années d'utilisation sûre chez les êtres humains, y compris chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge, la sécurité et l'efficacité du BB536 continuent d'être démontrées de manière incontestable, grâce à de solides données scientifiques, ce qui a conduit la NHC chinoise à émettre une approbation », a-t-il ajouté.

Une utilisation désormais possible dans les laits pour nouveau-nés et enfants en bas âge

Le marché chinois des laits pour nouveau-nés et enfants en bas âge a vu sa taille tripler en 10 ans, entre 2010 et 2019, et devrait atteindre une valeur de 24,4 milliards $ en 2020, soit 47 % du marché mondial (Euromonitor International « Milk Formula in China », septembre 2021). Par ailleurs, le marché des laits pour nouveau-nés et enfants en bas âge contenant la souche probiotique Bifidobacterium connaît une croissance marquée ces dernières années (d'après les recherches de Morinaga Milk Industry Co., Ltd. basées sur les données de Mintel GNPD, en novembre 2021).

Dans le cadre de la vision sur 10 ans du Groupe Morinaga Milk, la société a pour objectif d'atteindre un ratio de ventes commerciales mondiales d'au moins 15 % d'ici l'exercice clos en mars 2029. La société vise le marché colossal des laits pour nouveau-nés et enfants en bas âge, en Chine, et entend renforcer ses ventes en Chine afin d'atteindre cet objectif.

La souche B. longum BB536 de Morinaga Milk a obtenu une notification GRAS de la part de la FDA aux États-Unis, pour une utilisation dans les produits alimentaires conventionnels (avis GRAS n°GRN 000268) ainsi que dans les laits destinés aux nouveau-nés et enfants en bas âge (avis GRAS n°GRN 000877). Elle est incorporée à divers produits à travers le monde depuis plus de 50 ans. L'obtention de ce tout dernier enregistrement en Chine confère une valeur ajoutée à la souche probiotique exclusive de la société, diversifiant ainsi ses options d'applications disponibles dans la catégorie des nourrissons.

Première souche longum de la sous-espèce B. longum à figurer dans la liste d'approbation

La souche Bifidobacterium longum BB536 est une souche probiotique multifonctionnelle, cliniquement efficace et bien établie, caractérisée par un long passé d'utilisation chez l'être humain (et soutenue par plus de 220 études scientifiques [au mois de mars 2022]). Depuis plus de cinquante ans, le B. longum BB536 constitue la meilleure souche probiotique de bifidobactéries résidentielles humaines (Human-Residential Bifidobacterian, HRB), qui offre un effet bénéfique constant dans le maintien de la santé humaine. Déjà bien connu en tant qu'ingrédient probiotique fonctionnel de premier plan pour une application dans les compléments alimentaires et diététiques, le B. longum BB536 de Morinaga Milk étend désormais ses opportunités d'application à un nouvel espace, pour être spécifiquement autorisé à être utilisé dans le lait maternisé pour nouveau-nés et enfants en bas âge, en Chine.

« Nous menons depuis toujours des recherches sur les bifidobactéries, en particulier sur celles qui existent naturellement dans le système intestinal humain, et qui sont appelées souches HRB », a commenté le Dr Fumiaki Abe, directeur de l'Institut de recherche et développement, de Morinaga Milk. « Nous avons obtenu en 2016 l'approbation de notre première souche HRB, appelée B. breve M-16V, et nous sommes très heureux que le BB536 ait désormais également satisfait au processus exigeant d'obtention d'une approbation, de la Chine, pour une utilisation dans les produits alimentaires destinés aux nouveau-nés et enfants en bas âge. » « Le BB536 est la première souche HRB longum de la sous-espèce B. longum à figurer dans la liste positive, et son potentiel est très enthousiasmant », a-t-il ajouté.

Une société pionnière en matière de recherche sur les bifidobactéries

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. est l'une des principales sociétés de produits laitiers du Japon, forte d'un siècle d'expérience dans l'exploitation des propriétés nutritionnelles des produits laitiers et de ses ingrédients fonctionnels. Morinaga Milk est également un fabricant mondial clé de probiotiques qui excelle dans une technologie innovante et propose une ligne de probiotiques et d'ingrédients fonctionnels haut de gamme dans le monde entier. Depuis les années 1960, Morinaga Milk mène des recherches sur la sécurité d'emploi, les bienfaits sanitaires fonctionnels et les mécanismes d'action des bifidobactéries probiotiques, afin de mieux comprendre leur rôle dans le maintien de la santé humaine. Pour en savoir plus sur les probiotiques de bifidobactéries résidentielles humaines (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) de Morinaga, retrouvez-nous sur https://morinagamilk-ingredients.com/.

