AVIS D'ENTRAVE - Fermeture de la rue Notre-Dame Est du 20 au 23 mai 2022





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal avise la population que des entraves seront en place durant la fin de semaine du 20 au 23 mai 2022 en raison des travaux de construction du viaduc dans le secteur du terminal Viau. Durant cette période, un tronçon de la rue Notre-Dame Est sera fermé à la circulation afin de procéder au bétonnage du tablier de la structure.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture complète de la rue Notre-Dame Est dans les deux directions entre les rues Viau et Dickson, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Le détour des automobiles se fera par les rues Dickson et Hochelaga, puis par le boulevard Pie-IX.

Le détour des camions empruntera les rues Dickson et Hochelaga, puis le boulevard de l'Assomption et la rue Sherbrooke Est avant de rejoindre le boulevard Pie-IX.

Ces travaux pourraient être reportés en cas de conditions météorologiques défavorables.

À PROPOS DU PROJET DE VIADUC DANS LE SECTEUR DU TERMINAL VIAU

L'objectif du projet de viaduc est l'amélioration de l'accessibilité routière au port de Montréal et l'allégement du camionnage dans le réseau local. Le projet vise donc à créer un lien direct entre le port de Montréal et l'autoroute 25, et ce, afin d'assurer un mouvement continu des conteneurs depuis les terminaux.

Le projet inclut une intégration architecturale, une composante artistique et un aménagement paysager. La nouvelle infrastructure fait l'objet d'une contribution financière du gouvernement du Canada par le biais du Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez notre page web .

