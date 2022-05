La Canadian Tire Bank opte pour la plateforme ouverte de Temenos et s'équipe ainsi des meilleures capacités en matière de services bancaires numériques





Temenos (SIX : TEMN) annonce aujourd'hui que la Canadian Tire Bank (CTB), la division financière de la Canadian Tire Corporation (CTC), l'une des plus grandes entreprises canadiennes de vente au détail, a choisi la plateforme ouverte de Temenos pour ses services bancaires composables en remplacement de ses anciens systèmes. Temenos soutiendra la croissance de la Canadian Tire Bank en accélérant la mise sur le marché et en offrant des expériences numériques enrichies, ce qui stimulera l'engagement des clients et le revenu net.

La nouvelle plateforme bancaire s'inscrit dans le cadre du plan de croissance stratégique "Better Connected" de CTC, qui entend investir dans son expérience client omnicanale. Avec la plateforme ouverte de Temenos, la Canadian Tire Bank (CTB) sera en mesure de concrétiser sa stratégie numérique visant à améliorer l'acquisition, la fidélisation et l'engagement des clients. La Canadian Tire Bank est un des principaux émetteurs de cartes au Canada, avec plus de 2 millions de clients, plus de 6 milliards de dollars de créances et s'est récemment classée deuxième dans le cadre de l'étude sur la satisfaction des cartes de crédit au Canada réalisée par JD Power.

Alors que la CTB se consacre au lancement d'une nouvelle série de services exclusivement numériques, Temenos apportera son soutien au développement des fonctionnalités numériques de la banque. Il s'agira notamment de rationaliser les processus d'ouverture de compte numérique, d'améliorer les meilleures fonctions bancaires numériques de sa catégorie et de développer la capacité existante de la CTB en matière d'achat immédiat et de paiement ultérieur pour financer les dépenses des membres fidélisés. Grâce à la plateforme ouverte de Temenos, la CTB renforcera ses capacités de banque numérique et poursuivra l'intégration des marques de détail de la CTB et de ses 11 millions de membres actifs du programme de fidélisation, en exploitant les actifs physiques et numériques afin de valoriser ses canaux.

Le président de Canadian Tire Financial Services et chef de la direction de Canadian Tire Bank, Aayaz Pira, a déclaré : "Le plan de croissance et d'engagement des clients de CTC est axé sur la création continue d'expériences numériques de pointe et de produits et services innovants. En investissant dans la plateforme ouverte de Temenos, nous renforcerons notre système bancaire central pour créer une plateforme moderne, nuagique et numérique soutenant notre programme de transformation et de croissance. Ces progrès permettront de stimuler l'intégration entre nos marques de détail et le programme de fidélisation Triangle Rewards. Nous proposerons donc une expérience bancaire véritablement distincte afin de mieux servir nos clients et de réaliser la mission de notre entreprise, à savoir améliorer la vie au Canada."

Max Chuard, président-directeur général de Temenos a déclaré : "Nous sommes ravis d'apporter notre soutien à la Canadian Tire Bank pour la modernisation de ses opérations et pour accélérer sa croissance. L'objectif est d'ouvrir la voie à de nouvelles façons de soutenir les Canadiens par le biais de produits novateurs et d'expériences de qualité supérieure. La plateforme ouverte de Temenos propose des services bancaires préconçus ainsi que la gamme la plus étendue de fonctionnalités, ce qui aidera la Canadian Tire Bank à se développer et à tirer profit de nouveaux modèles d'affaires articulés autour de ses marques de détail. Temenos contribuera à l'innovation et à la croissance de la banque à mesure que la Canadian Tire Bank développera son écosystème et sa clientèle. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec la Canadian Tire Bank et de renforcer notre présence en Amérique du Nord, pays où la société accompagne les opérateurs historiques, les banques émergentes et les perturbateurs mondiaux afin d'améliorer les services bancaires."

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

